號稱強過特斯拉！傳福特將獲福斯授權MEB電動車技術

彭博周四（29 日）援引知情人士消息報導，福特 (F-US) 欲取得福斯 MEB 電動車技術開發第二款電動車，目前兩家公司正在進行授權談判，有望在未來幾周完成。

福特先前曾表示，計畫從 2023 年起在要德國科隆生產 MEB 技術的電動車。

福特歐洲分部聲明表示，正如先前所說，有可能在科隆以 MEB 技術生產第二款電動車，目前該項計畫還在討論。

不過福特並未公布計畫相關細節。福斯則拒絕對授權消息評論。

福特在執行長法利（Jim Farley）的帶領下，不斷加速電動車發展計畫。法利是福特與福斯在 2018 年結盟時主要的核心人物之一，合作初期是聚焦在商用車上，一年後便開始擴大至自動駕駛技術與電動車上。

福特日前曾表示，將斥資 1.85 億美元在密西根州建立電池研究實驗室，目的是為了自家電動車生產電池。

法利在福特周三的財報電話會議中說：「這只是我們發展電動車領域的第一步，未來還有很多事要做。」

若協議達成，共享 MEB 電動車技術平台讓福斯汽車能夠提高經濟規模，而福特也能節省時間與開發成本。

瑞銀集團（UBS Group AG）分析師最近分析了福斯以 MEB 電動車技術平台打造的 ID.3 電動車，並稱讚該技術平台在成本與其他關鍵方面的表現優於特斯拉 (TSLA-US)。

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