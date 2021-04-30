〈財報〉思佳訊Q2營收獲利報喜 Q3財測黯淡 盤後跌逾7%

無線通訊 IC 大廠思佳訊 (SWKS-US) 周四（29 日）於美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，成績略高於分析師預期，但對第三季財測並不樂觀，股價下跌 7.48% 至每股 183.06 美元。

2021 會計年度 Q3 財測關鍵數字

營收：介於 10.75 億至 11.25 億美元之間 vs.10.7 億美元（FactSet 調查預估）

每股獲利（non-GAAP）：2.13 美元 vs. 2.11 美元（FactSet 調查預估）

思佳訊財務長 Kris Sennesael 表示，在通訊互聯解決方案需求強健且市場廣大的基礎下，預估第三季將持續成長態勢，營收看增。

Q2（截至 4 月 2 日）財報關鍵數據

營收：11.72 億美元 vs. 11.5 億美元（FactSet 調查預估）

經調整後每股獲利（non-GAAP）：2.37 美元 vs. 2.35 美元（FactSet 調查預估）

純益：3.25 億美元

思佳訊第二季淨利報 3.25 億美元，較去年同期 1.811 億美元增加 84%，營收報 11.72 億美元，較去年同期 7.66 億美元增加 53%。

思佳訊執行長格里芬（Liam K. Griffin）表示，在頂尖技術與世界級的製造設施之下，第二季優於預期的財報反映出公司在快速擴張的市場與客戶中持續領先的地位。

格里芬說，未來核心業務將與自芯科實驗室 (SLAB-US) 收購的車用部門與基礎設施結合，使公司能抓住未來巨大的商機。思佳訊預計收購交易將於第三季完成。

分析師普遍稱讚這筆交易是思佳訊實現收入來源多樣化的一種方式，據彭博提供數據顯示，思佳訊約有 7 成營收來自蘋果 (AAPL-US)。