全球晶片荒持續 福特再延長工廠停產時間

美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 表示，受到晶片短缺的問題影響，在北美的 5 座工廠將進一步停產，該公司旗下最受歡迎的一款 SUV 和最賺錢的 F-150 皮卡生產也因而中斷。

福特汽車表示，位在芝加哥、底特律郊區和堪薩斯的工廠將再停產兩周，停產時間將延長至 5 月 14 日。安大略的一家 SUV 工廠也將在停產一週。

報導指出，進一步的停產使得福特大型 SUV Explorer 和商用廂型車 Transit 的生產受到影響。 此外，該公司最賺錢的 F-150 皮卡的生產也將受到限制。

福特汽車製造和勞工事務副總裁 John Savona 表示，福特在北美的工廠仍受到全球半導體晶片短缺的影響，福特的幕後團隊正在努力獲得所需的零組件。

福特汽車在 3 月份時曾表示，預計晶片短缺造成的損失將介在 10 億美元至 25 億美元之間。儘管該公司將可用的晶片優先用於高利潤的車款，但該公司最暢銷的 F-150 全尺寸皮卡生產先前也曾被迫中斷，顯示晶片短缺的問題已經衝擊到福特重要的產線。

汽車產業研究公司 AutoForecast Solutions 估計，由於晶片短缺的問題，福特的產量損失將近 40.8 萬輛。

有業內高管曾表示，第二季的短缺情況，將比第一季更為嚴重。通用汽車在先前曾表示，預計晶片短缺問題將導致該公司獲利削減多達 20 億美元。目前仍不清楚晶片供應量是否會在第三季恢復，以及汽車製造商是否有望在今年底前彌補所有虧損。