Uber瞄準疫情商機 在美推出預約新冠疫苗接種服務

Uber(UBER-US) 周三（28 日）表示，將在其應用程式中推出新功能，美國的用戶可以透過程式預約新冠疫苗接種及租車服務。

Uber 在新功能介紹中提到，用戶可以透過應用程式，在連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）接種新冠疫苗，並搭乘 Uber 前往。

該功能不僅擴大 Uber 與沃爾格林今年宣布的合作關係，也反映出美國新冠疫苗更容易取得，目前美國各州已開放成人接種新冠疫苗。

對 Uber 來說，新冠疫苗擴大接種意味著旅遊業將快速復甦，營運也可望逐漸升溫。該公司在疫情爆發時期，營收大幅下降，不過近期已逐漸好轉，今年 3 月是疫情爆發以來表現最佳的一個月份。

Uber 執行長 Sundeep Jain 表示，公司正在評估將「預約接種疫苗服務」拓展至其他國家的機會。

此外 Uber 還與 Avis Budget Group、赫茲（Hertz）等汽車租賃公司建立合作關係。

從周三開始，美國用戶可以透過 Uber 的應用程式預約租車，最多收租車費用的一成為押金，該筆金額還可用來購買 Uber 其他服務。

今年 5 月開始，Uber 在華盛頓特區推出租車到府服務，只要額外支付一筆費用，Uber 便會將預訂的車子開往租客指定地點，該項預計年底將在美國推出。

Jain 表示，用戶能透過數位方式處裡大多租車文件，但拒絕透露合作夥伴關係的財務細節。

Uber 的競爭對手 Lyft(LYFT-US) 已與 Sixt 租車公司（Sixt SE）合作提供租車服務。