生物藥代工成重點扶植項目

這 2 檔有望成為

生技業護國神山

最新版《生技新藥產業發展條例》修訂草案日前出爐，預定 2021 年底前完成立法，2022～2031 年實施，最大改變是，鼓勵製藥業者投入製程複雜的生物藥代工，預期有助於打造台灣生技業的台積電。隨著國內電子業大咖紛紛跨入生技醫療產業，如果能結合台灣具全球競爭力的電子科技與尚未獲得滿足的生技醫療需求，未來將大有可為。

企劃：編輯部

近期國內有兩件大事獲生技業者及投資人高度關注，其一是新版《生技新藥產業發展條例》草案日前出爐，新納入 CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，委託開發生產）營運模式、增加設備投資抵減補助，鼓勵製藥業者投入生物藥代工，其二是鴻海（2317）創辦人暨前董事長郭台銘準備斥資 50 億元參與 CDMO 廠台康（6589）私募。

最新版《生技新藥產業發展條例》修訂草案，日前新增 CDMO 為重點扶植項目，主要是由國發會主委龔明鑫促成。根據側面了解，龔明鑫得知，行政院生技產業策略諮議委員會委員、旅美生技專家楊育民今（2021）年在美國啟動 CDMO 新計劃，認為台灣生技業也應加強發展側重製造的 CDMO，藉此發揮台灣在科技產品代工製造所累積的成功經驗。

楊育民是前台北市長楊金欉之子，交大電機系畢業，赴美取得俄亥俄州立大學電機博士，後來進入生技業的跨界發展非常成功，曾擔任羅氏大藥廠技術營運總裁，他最近聯手全球知名生技風險資本家羅伯特．尼爾森（Robert Nelsen）等國際大咖，創立「韌力生物製造公司」（Resilience），以製程複雜的生物製劑 CDMO 為業務，首輪募資即達 8 億美元（約 224 億台幣），引起全球生醫業界矚目。

高成長生物藥製程複雜

CDMO 代工商機崛起

一般化學合成的新藥有高達 80% 的複雜性是在臨床開發，製造或量產相對簡單。近年蓬勃發展的細胞和基因療法新藥屬於蛋白質藥（生物藥），是利用基因工程與細胞培養等技術在微生物、植物或動物細胞進行量產，製程複雜有難度，這就是 CDMO 公司存在的價值。

最近幾年，全球 CDMO 業務隨著生物藥品的市場擴大而持續成長。市調機構 Frost & Sullivan 統計，全球生物藥市場銷售收入，2018 年至 2023 年的年複合增長率為 9%，2023 年至 2030 年的年複合增長率為 7.5%。

另外，根據 Bourne Partners 估計，2019 年全球生物藥 CDMO 市場規模已達 133 億美元，年增 17.7%，預計 2025 年將達到 303 億美元，年複合成長率為 14.7%，預計全球生物藥生產的委外比率將從 2019 年的 15.7%，提高到 2025 年的 21%。

電子代工大咖重押 CDMO

政策加持有助建立產業鏈

隨著新版《生技新藥產業發展條例》將 CDMO 納入獎勵項目，緊接著郭台銘宣布要投資 50 億元參與台康私募（程序上尚待股東會通過），激勵台康股價大漲。一時之間，CDMO 的發展模式似乎成為台灣生技發展的顯學。

自從台積電（2330）首創晶圓代工服務，發展出全球最先進、最極致的半導體製造工藝，成為所謂「護國神山」，其營運模式也成了標竿，為了打造「生技業台積電」，CDMO 成為政府和業者的希望所在，而且這次新冠疫情全球大爆發更突顯疫苗（一種生物製劑）、生物藥的重要性。

生技業者指出，南韓在 CDMO 的發展領先台灣，該國 CDMO 公司家數雖不多，但做得很有規模，郭台銘這次決定入股台康，就是受南韓三星投入 CDMO 的成功經驗所啟發。

台灣雖有 CDMO 公司，但家數較少，且供應鏈尚未建立，像這次因疫情導致單次使用的醫藥專用塑膠袋奇缺，而台灣塑化產業發達，政府若能補助 CDMO 的發展，將有助於加速建立本土供應鏈。

CDMO 公司的資本支出以設備占比較高，過去生技新藥條例對於設備的投資抵減額度較低，修訂後的最新版本則大幅提高。但由於該版本也將生技新藥業研發投資抵減從 35% 下修到 25%（5 年內抵減營所稅），引發部分純新藥研發業者的不滿，希望仍有轉圜的餘地。

楊育民從電子跨入生技領域，經營成果非常豐碩，此舉也意謂著台灣具全球競爭力的電子業若能跟生技醫療產業結合，也是大有可為，南韓電子業龍頭三星已經做了很好的示範，也難怪國內電子業大咖近年紛紛跨入生技醫療產業。

台灣電子業以代工製造為主，往往在產品開發階段就跟客戶緊密合作，甚至共同開發或代為開發設計，在生產自動化及精密製造方面已練就一身好功夫，整體而言，口袋很深、信用良好，如果能夠把部分資金及技術強項轉移到尚未被滿足的生技醫療需求，將大有可為，像華晶科（3059）就是一個值得持續追蹤的案例。

隨著新版《生技新藥產業發展條例》草案首度納入 CDMO、增加設備投資抵減補助，布局 CDMO 較深的台康、永昕（4726）值得長線追蹤。

此外，永昕母公司晟德（4123）獨特的生技工業銀行營運模式，以及今年新掛牌的醫材股亨泰光（6747），也都值得持續追蹤。

本刊將在下一篇專文分別介紹上述 5 檔值得持續追蹤的個股。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 5 月號第 164 期