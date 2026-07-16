臺鹽力拚2026全年獲利趕上去年水準 將加碼續投資包裝水產品

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-16 17:05

亞洲生技大會及生技展今 (16) 日至 19 日在於南港展覽館一館展出，臺鹽 (1737-TW) 於開展首日並舉辦綠迷雅新產品發表會，同時，臺鹽對 2026 年全年展望指出，今年上半年國際戰爭影響，且在原物料成本的增加侵蝕營運表現，下半年的看法相對樂觀，全年獲利目標將先以追平 2025 年為基準，並爭取更好的表現，同時進行對包裝水事業的持續投資。

臺鹽由董事長丁彥哲(左二)領軍出席生技展並發表綠迷雅新產品 (鉅亨網記者張欽發攝)

臺鹽的 2025 年稅後純益 3.99 億元，年增 7.63%，每股稅純益 2 元，並且由股東會並通過每股將配息 1.4 元。

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臺鹽在營收結構方面，海水海化部門的鹽及水為公司主力，占整體營收比重已超過 8 成。其中，水業務受惠於強勁動能，已創下連續十餘年的快速成長。

同時，因應水業務持續成長所帶來的產能侷限，臺鹽計畫於未來 3-5 年內，每年持續對主要生產基地「通霄廠」投入 3-5 億元資本支出，進行老廠設備更新與新設備導入。臺鹽總經理李杰翰說，近期受缺工與原物料價格上揚影響，廠區建置成本顯著提升，原本 1、2 億元可完成的工程如今成本面臨加倍，相關工程與資本投入將持續審慎推進。

臺鹽在生技與保養品部門，臺鹽過去曾期望將營收占比提升至 3 成，但因水業務成長過快，加上疫後實體店面拓展未如預期順利，形成生技產品線在整體營收占比出現微幅衰退。

臺鹽董事長丁彥哲指出，臺鹽凝聚 20 餘年膠原蛋白研發量能，持續以「膠原蛋白的領航者」引領技術創新，將膠原蛋白技術廣泛應用於保健食品、美容保養及清潔洗護等領域，並建構從原料開發、製程設計到市場應用的一條龍整合能力。自主研發的非變性二型膠原蛋白更連續三年吸引國際客戶採購，展現臺鹽在膠原蛋白領域的技術實力與國際競爭力，推動台灣生技研發成果邁向國際市場。