蘋果達人爆料新款iPad Pro上市日

爆料達人 Jon Prosser 週一 (26 日) 透露，蘋果上週二發表的新品 12.9 吋和 11 吋 iPad Pro 上市日期分別為 5 月 21 日和 22 日。

蘋果 (AAPL-US) 爆料達人 Jon Prosser 今年預測春季發表會日期意外失準，但他長期來爆料內容精準度非常高。週一 Jon Prosser 推文再度透露新消息：「蘋果將在 5 月 21 日發售 12.9 吋 iPad Pro，新款 11 吋 iPad Pro 將於 5 月 22 日上市。」

爆料達人 Jon Prosser 再度發出預告。(圖片：翻攝 Jon Prosser 推特)

Jon Prosser 也認為，蘋果錯開 2 項同系列產品的發售日非比尋常，他在推文中提到：「這真的很奇怪，但這就是我所聽到的一切。」他還加上了「思考」的表情符號。

蘋果上週的春季發表會「踏春而來」(Spring Loaded) 新品眾多，其中 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 搭載了 M1 處理器，支援 5G 網路、USB Type-C 傳輸和 Thunderbolt 3 技術。

12.9 吋 iPad Pro 首度採用 Mini LED 面板 (圖片：蘋果)

12.9 吋首度採用 Mini LED 面板，讓顯示器變得更細緻、亮度更高、更省電，而且不會產生 LED 背光問題。

蘋果上週宣布該新款 iPad Pro 於 4 月 30 日起開放預購，最早時「5 月中下旬」出貨。台灣官網仍顯示 11 吋基本款售價為 24,900 元起，12.9 吋款式則為 34,900 元起，預購和上市時間不確定，提供銀、灰兩色可供果迷選擇。