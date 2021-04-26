景碩Q1獲利年增227% 每股賺0.57元創三年半新高

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 今 (26) 日公布第一季財報，受惠 ABF 載板持續供不應求，加上 BT 載板需求維持高檔，景碩第一季稅後純益 2.58 億元，季增 51.76%，年增 227%，每股稅後純益 0.57 元，創下三年半新高。

景碩第一季營收 72.26 億元，季減 4.27%，年增 22.64%，毛利率 22.12%，季減 1.92 個百分點，年增 4.27 個百分點，營益率 6.05%，季減 1.21 個百分點，年增 4.6 個百分點，稅後純益 2.58 億元，季增 51.76%，年增 227%，每股稅後純益 0.57 元。

展望後市，外資看好，ABF 載板已確定供不應求到 2023 年，BT 載板也因毫米波滲透率提升，推升 AiP 需求成長，供給也出現缺口，市場看好，景碩第二季營收估 77 億元，稅後純益可達 6 億元，每股純益達 1.3 元，明顯優於第一季。

外資認為，景碩 5、6 月起也將開始承接新 iPhone 的功率放大器與天線訂單，下半年更進入 iPhone 機種拉貨旺季，BT 載板報價可望進入新一輪調漲，加上全球 5G 基地台持續擴建，景碩也可望直接受惠。