景碩斥44.85億元標下勝華楊梅幼獅廠2.72萬坪廠地資產

因應載板市場需求旺盛，重整中勝華科技 (2484-TW) 持有的楊梅幼獅廠 2.72 萬坪工業用地及 4 萬坪廠房，今 (5) 日由商仲瑞普萊坊標出，由 IC 載板廠景碩 (3189-TW) 接手，標出總金額達 44.85 億元的價格，也是今年以來最大的工業地產交易案。

瑞普萊坊本次處分的勝華科技資產內容包含，土地 2 萬 7279.5 坪、建物 4 萬 0154.24 坪及動產設備一批，合計金額 44.85 億元 (未稅)。

瑞普萊坊總經理劉美華說，重整中勝華科技曾為全球第二大觸控面板廠，是蘋果最重要的觸控面板供應商，勝華在法院申請重整獲准後，由瑞普萊坊取得此複雜重整案的全台資產標售執行資格，執行團隊花了超過 2 年時間，在權益保全、物件調查、執行技術、法規限制、交易策略等層面，陸續克服與一般商仲標售截然不同的高難度挑戰。

劉美華表示，受惠中美貿易戰及疫情斷鍊風險，台灣半導體業持續擴大投資規模，工業地產出現爆發性成長。

根據瑞普萊坊統計，去年全台工業地產交易金額達 1472 億元，創歷史新高，尤其可以馬上無縫接軌的廠房產品炙手可熱，在土地、廠辦、廠房三類產品中交易金額以增長最快。

在台灣半導體產業鏈的旺盛需求中，台積電 (2330-TW) 今年第一季法說會宣布今年資本支出為 250- 280 億美元，劉美華認為，是為市場打上一劑強心針，影響所及，半導體設備、IC 設計、面板、記憶體、被動元件、封測、電動車、航運各類投資需求也跟著發燙。預估今年自用型買方對廠房投資的需求依舊暢旺，後續投資交易不受疫情影響，仍能持續挑戰新高。