景碩去年Q4獲利低預期 外資力挺今年將賺半股本

外資出具報告指出，景碩 (3189-TW) 去年第四季獲利低於市場預期，但仍看好今年在 ABF、BT 載板需求支撐下，以及整體平均銷售單價上揚，毛利率、營益率、稅後淨利率三率皆可望再優化，每股純益上看半股本。

外資表示，景碩去年第四季由於新台幣強升 3.5%，加上持有 36% 股權的子公司復揚科技發生火警影響營運，整體業外損失 1.46 億元，遠高於過去五年平均 0.1 億元，導致獲利表現低於預期。

不過，外資仍看好，景碩去年第四季本業毛利率、營益率達 24%、7.3%，高於市場預期 23.3%、6.8%，顯現公司隨著 ABF 需求強勁增長，獲利能力已明顯改善。

外資認為，ABF 供應商在 2022 年下半年前，因無顯著的擴張計畫，整體供需仍相當吃緊，景碩 2021 年產能也已被預訂光，且有客戶試圖預訂更多產能，也加劇整體供應緊張狀況。

BT 載板方面，景碩受惠欣興 (3037-TW) 大火事件，去年第四季銷售單價大漲 20-30%，第一季則隨著智慧型手機進入傳統淡季，價格回檔，後續則隨著 iPhone13 開始拉貨，銷售單價將在今年第三季再度上漲。

外資看好，景碩 ABF 銷售單價在 2021、2022 年將分別成長 6%、6%，BT 載板也受惠 AiP 需求成長，業績也將持續成長，預估今年營收將達 310 億元，毛利率、營益率則分別達 27%、10%，較去年再優化，因此維持買進評等。