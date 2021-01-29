ABF載板加持 景碩去年EPS 1.21元創四年高

景碩 (3189-TW) 今 (29) 日公布去年財報，第四季稅後純益 1.7 億元，季增 188%，年增 2700%，每股稅後純益 0.38 元，全年稅後純益 5.42 億元，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.21 元；受惠 ABF 載板需求熱絡，景碩已連五季維持獲利，全年每股純益也創下四年來新高。

景碩去年第四季營收 75.48 億元，季增 9.84%，年增 21.04%，毛利率 24.03%，季增 3.14 個百分點，年增 4.65 個百分點，營益率 7.26%，季增 3.16 個百分點，5.31 個百分點，稅後純益 1.7 億元，季增 188%，年增 2700%，每股稅後純益 0.38 元。

景碩去年營收 270.98 億元，年增 21.37%，毛利率 21.47%，年增 9.11 個百分點，營益率 4.95%，較去年轉正，稅後純益 5.42 億元，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.21 元。

展望後市，外資看好，景碩未來兩年產能將較現今擴張 40-45%，有助市占率持續成長，估可從 4-5%，成長至 7-8%，且去年第三季已通過 AMD 認證，隨著 AMD 市占率不斷擴大，景碩也可望直接受惠。