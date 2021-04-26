豐田汽車因應「CASE」潮流 將加倍招募科技人才

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP)，未來的新人招募將大幅增加具備 IT 專長的軟體人才。2022 年春天進入該公司的新進人員，將有 4 到 5 成是大學或研究所畢業的軟體人才，與 2021 年的 2 成比例相比、呈翻倍成長。

豐田汽車的這項舉動，也是為了因應汽車行業「C.A.S.E」(Connected 聯網、Autonomous 自動駕駛、Shared 共享、Electric 電動化) 的發展潮流。

2021 年春天進入日本豐田工作的新人當中，約有 300 名的技術人員是大學或研究所畢業生。而在車輛研發方面，仍是以工科的機械人才為主。

今後在招考新人時，會清楚標明募集職種。而在軟體類別當中，也打算細分為 AI 人工智慧、雲端以及控制類等。全年所招募的員工當中，因更換跑道而進入豐田的人數比例，也會從目前的 3 成、進一步拉高到 5 成左右。

汽車行業在「C.A.S.E」潮流的迅速發展下，軟體扮演的重要性提升，來自大型科技公司的競爭威脅也與日俱增。像是谷歌 (GOOGL-US) 就率先投入汽車自動駕駛技術的研發，還有蘋果 (AAPL-US) 加入電動車市場的傳聞更是沸沸揚揚。

豐田汽車為推動公司內部的數位化，計畫 3 年之內要在科技人才方面，能夠與全球最高水準的企業們平起平坐。該如何確保相關科技人才，也是今後的努力重點。