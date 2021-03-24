豐田集團與五十鈴再度攜手 共同發展CASE、燃料電池

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP)，與日本同業的五十鈴汽車 (Isuzu)(7202-JP) 於 24 日 (週三) 下午宣布，雙方決定再度進行資本合作，要在商用車的「CASE」(Connected、Autonomous、Shared、Electric) 領域共同攜手。而豐田集團子公司的日野汽車 (Hino)(7205-JP) 也將參與其中，未來也會在氫能燃料電池領域深化合作關係。

豐田、五十鈴、日野這三家日本車廠的公司社長，於日本股市收盤後的日本時間 24 日下午 3 點，共同在日本東京召開線上記者會。

豐田向五十鈴出資 428 億日圓、出資比率約 5%，成為五十鈴的第五大股東。而五十鈴也對豐田方面實施同樣規模的出資。

這三家公司將於今年 4 月共同成立合資公司，要在 CASE 領域進行合作。還有在氫能燃料電池領域也將深化合作關係。

未來這三家公司打算以小型卡車為主，進行電動車、燃料電池車等的共同研發。目標降低車輛成本，並加速推動基礎建設。

過去在 2006 年的時候，豐田曾向五十鈴出資 5.89%，不過後來也在 2018 年的時候解除雙方資本關係。另外在日野方面，由於豐田出資比率達 50.14%，日野也因此成了豐田集團的一員。