不滿情緒高漲 瑞信大股東呼籲罷免6名董事

年度股東大會召開前夕，瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 大股東呼籲罷免部分主要董事會成員，顯示在爆發 Archegos 事件後，大股東對領導層的信心也隨之崩解。

瑞信最大股東之一、主管挪威主權財富基金的挪威央行投資管理局 (Norges Bank Investment Management,NBIM) 表示，將在本周五的年度股東大會士投票反對 6 名董事會成員連任，包含獨立董事 Severin Schwan、審計委員主席 Richard Meddings 以及風險委員會主席 Andreas Gottschling，作為風險委員會主要負責人，Gottschling 負責監督瑞信整體風險偏好和管制措施。

持有瑞信 10.25% 股權，也是大股東之一的 Harris Associates 副董事長 David Herro 呼籲，必須針對瑞信充滿缺陷的風險管控制度做出改變。

除了 Greensill 破產風波，Archegos 爆倉事件使瑞信承受相較競爭對手更龐大的虧損，引爆股東的不滿情緒。截至目前，Archegos 事件而起的相關損失總計達 55 億美元，並促使該行自股東方面籌集 20 億美元資金。

投票顧問服務機構 Glass Lewis 認為，在財務和聲譽遭受重擊之後，瑞信必須更換風險委員會的領導人，才能重新獲取股東信任，建議股東反對 Gottschling 連任。

本周五的股東大會預計將由 AntónioHorta-Osório 出任新董事長，前小摩高階主管 Blythe Masters 以及曾在國際貨幣基金 (IMF)、英國央行 (BOE) 和德意志銀行擔任審計師的 Clare Brady 將擔任新董事。