日航將入主中國聯航「春秋航空日本」 看準疫情後觀光需求

根據《日本經濟新聞》25 日 (週日) 報導，日本航空公司 (JAL)(9201-JP) 決定把來自中國的廉價航空公司「春秋航空日本」納為子公司。預定在 6 月追加出資數十億日圓，來取得該公司的過半股票。日本航空看好疫情後的航運需求，在成長戰略上重新布局。

「春秋航空日本」是中國廉航「春秋航空」於 2012 年的時候創立，公司據點設在成田機場，春秋航空是大股東。而其他股東還包括一些日本企業，日本航空也有少額出資。

春秋航空日本從成田機場起飛的航班，主要航點包含日本國內的新千歲、廣島、佐賀，中國則有天津及哈爾濱等。

春秋航空的母公司為中國大型旅行社「上海春秋國際旅行社」，顧客基礎相當穩固。

日本航空希望運用廉航來奪下更多的搭機需求，雖然疫情促使遠距工作及視訊會議普及，一般認為商務需求將走向萎縮，但是疫情後的廉航需求後市可期。

日本航空在 2020 年度前三季 (4 至 12 月) 出現 2127 億日圓的虧損 (2019 年度同期報 748 億日圓盈餘)。受到疫情影響，日本國內外的搭機需求皆出現大幅萎縮。而在疫情前的日本國內外航線，主要獲利則是來自商務人士。

看好疫情後的觀光需求，多家廉航都已經有所動作。例如日本航空旗下的 Zipair Tokyo 就於去年展開營運，飛航韓國、夏威夷等地。全日空 (ANA)(9202-JP) 旗下的樂桃航空 (Peach Aviation) 也擴展航點，計畫在 2022 年度前後成立新品牌，將於亞洲等地飛航。