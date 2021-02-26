Toyota將對外銷售氫燃料電池系統 要把餅做大

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 在週五 (26 日) 宣布，該公司所生產的氫燃料電池系統，將於 2021 年春天開始對外販售。

該公司把去年推出的新款 FCV 氫燃料電池車「Mirai」的相關零組件，進行系統化後來對外銷售。希望將氫燃料電池系統的使用，推廣到卡車、巴士之外的領域，像是鐵路、船舶、發電機等市場。相關基礎建設的建置成本與氫燃料價格，也有可能隨之降低。

豐田把燃料電池堆 (Fuel Cell Stack) 及變頻器 (Converter) 等零組件，做成箱型的氫燃料電池系統後來對外販售。該公司表示，客戶在取得該系統後，只要接上馬達、電池等零件就能輕鬆使用。而在過去，豐田的這類零件都是分開販售。

豐田方面並未公布售價與銷售目標。由於該項產品是針對汽車使用所研發，因此可以承受高溫也能應付劇烈晃動，具備良好的安全性能。額定輸出分為 60kW 及 80kW 兩種，也分別提供立式與橫式兩種選擇、共計四個款式。

在 2015 年的時候，豐田就將該公司 FCV 氫燃料電池車的相關專利，免費開放給外部使用。使用期限雖然設定在 2020 年底，不過也決定繼續延長。

豐田的技術總監前田昌彥表示，從第一代的 Mirai 銷售經驗得知，氫燃料電池的應用，在汽車之外的領域也有相當多的需求。藉由系統化來降低使用上的門檻，期盼能有利於氫能源的推廣。