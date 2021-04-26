〈房產〉新北首季土地成交年增約2成 新莊與三重是熱區

新北市升格滿 10 年，捷運三環六線成型，建商接連在熱區推案，使得土地交易熱度持續上揚。統計顯示，新北市今年第一季土地交易筆數年增率 19.38%，新興重劃區更是新北土地交易的最大宗，尤以新莊、三重因交通機能大躍進，自住的剛性需求買盤強勢不減。

近日新北地政局標售三重區二重疏洪道重劃區三重段 174 地號 1982 坪土地，吸引 17 封標單搶標，最後由國泰建設 (2501-TW) 以 3 億 9 千多萬元得標，溢價率 71.37％，每坪脫標價約 171 萬元，打破該區地價紀錄也引發關注。

根據統計，去年新北市土地交易總金額近 1,500 億元，逾半的交易量集中在重劃區。據實價登錄資料，各重劃區土地交易，包括板橋江子翠段第二崁小段及新莊副都心段一小段土地交易每坪單價最高都站上 200 萬元，而三重區三重段及五谷王段土地交易最高單價也超過 150 萬元。

鄉林不動產研究室指出，新北市擁有 402 萬人的人口紅利，加上區內 30 年以上老舊建物佔四成以上，首購及換屋的潛在需求龐大，激勵土地交易火紅，尤其重劃區成為新北土地交易的主戰場，林口新市鎮、新莊副都心、塭仔圳三大重劃區居新北各重劃區土地交易前三名。

近三年來新北市重劃區崛起，人口往重劃區移居蔚為風潮，交通因素功不可沒，像是機捷、環狀線開通，大幅推升新北熱區房市交易量，具備三捷優勢的新莊區房價持穩向上，在今年 Q1 就有 1545 棟，緊追中和區的 1821 棟，以及板橋區的 1699 棟，成為新北市交易量第三。

鄉林不動產研究室認為，六都房價輪漲今年回到新北市，主要是因為重大交通建設逐步完成，在三環三線架構下，升級捷運路網為三環六線，2020 年新北環狀線，以及淡海輕軌藍海線，接續通車，目前正在趕工的安坑輕軌，預計在 2022 年完工通車，連結環狀線十四張站，而五泰、八里及深坑的輕軌路線也在規畫進行。

繼環狀線第一階段通車後，環狀線第二階段計畫今年底將動工，南北環段沿線房市關注度大增。未來通車後，將從新北產業園區為起點，行經五股、蘆洲、社子、士林至大直地區，串聯松山新店線、中和新蘆線、淡水信義線、文湖線、桃園機捷。

鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰最看好三重區的發展潛力，新北市長侯友宜在三重區規劃了新北市政府第二行政中心，打造溪北地區成為新北第三大軸心，尤其是三重區的設籍人口高達 38.4 萬人，但實際居住人口應超過 42 萬人，緊追在板橋、新莊、中和之後，更挾著「一站到台北」的地理優勢，未來北環段將從新北產業園區站通往三重，推升房市利多發酵，自然廣受到通勤族、自住換屋族青睞。