日月光集團鼎固- KY首度回台獵地 砸16億元以台中建住宅切入

日月光集團地產開發商鼎固 - KY(2923-TW) 先前法說會透露，在台灣籌組團隊，返台從事包括商辦、住宅的地產開發案，而經過 1 個月多月，鼎固 - KY 今 (23) 日公告以 16.59 億元，買進台中市北屯區洲際段 2 筆持分土地建住宅。

鼎固 - KY 今天公告，以 16.59 億元買進台中市北屯區洲際段 2 筆持分土地，土地面積約 2495 坪，每坪價格 66.5 萬元，規劃興建住宅，並將儘速推案。

鼎固 - KY 3 月 16 日召開法說會，並透露正在台灣籌組團隊，將返台從事包括商辦、住宅的地產開發案，將砸下 100-200 億元獵地，同時，也不排除與泛日月光集團的宏璟建設 (2527-TW) 進一步合作，也預告 2021 年獲利將從去年的低迷谷底回升。

鼎固 2020 全年營收達 134.2 億元，年增 134%；毛利率下滑至 41.15%，稅後純益 11.78 億元，年減 85.66%，每股純益 0.68 元。鼎固董事會日前已通過去年盈餘分配案，每股擬配發 1.2 元現金股利，配發率達 176%。

鼎固 - KY 於 2012 年掛牌上市，資本額 174 億元，為台灣營建業中資本額最大的公司，也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司，目前主要推案地點位於上海、重慶等一線城市地鐵站上方或鄰近地鐵區域，並根據當地特色創造競爭優勢，目前也確定投入台灣地產開發。