三菱5月將減產16000輛汽車 瑞薩那珂工廠火災影響浮現

日本三菱汽車 (7211-JP) 在 23 日 (週五) 表示，5 月日本國內外的汽車生產將減少 16000 輛。原因與全球性的半導體短缺有關，還有車用 MCU 大廠瑞薩電子 (6723-JP) 在上個月時發生的那珂工廠火災，也造成三菱無法取得汽車生產所需的半導體。

除此之外，日產汽車 (7201-JP) 在 5 月時也將進一步的擴大減產規模，瑞薩火災所帶來的影響正逐漸浮現當中。

根據《日本經濟新聞》23 日報導，日本三菱汽車生產 K-Car 及休旅車「RVR」的水島製作所 (日本岡山縣)，將以夜班為主來實施 11 次的減班。而另一座位在日本愛知縣的岡崎製作所也將調降稼動率，主力車款的 Outlander 等將受到影響。

海外生產主力的泰國工廠也將實施減產，但不論是日本國內或泰國，都不會實施全日停工。

過去在 2019 年度，三菱汽車的全球生產台數報 133.7 萬輛。16,000 輛的減產，相當於月產台數的 14%。而在先前，三菱汽車也已對外宣布日本國內在 3 月份減產 4,000 輛，日本與泰國在 4 月份減產 7,500 輛。在車用半導體不足的影響下，減產台數也將累計至 27,500 輛。

有關減產對於三菱全年業績所造成的影響方面，該公司表示將透過全年生產來進行補救。