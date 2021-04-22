Honda執行董事：日本國內銷量會優於去年 要超越70萬輛恐有困難

日本本田汽車 (Honda)(7267-JP) 週四 (22 日) 表示，本年度的日本國內汽車銷量會超越上年度，不過要恢復到 70 萬輛水準恐有困難。背後原因除了肺炎疫情之外，該公司也提到車用半導體的供應短缺也是重大問題。

本田汽車的常務董事安部典明 22 日於新車發表會上指出，本年度的日本國內汽車銷售「多少有疫情帶來的影響，也有半導體供應的不安。」並表示該公司的銷售計劃「是以近 70 萬輛水準來作規劃，不過以當前實際狀況來看，也的確無法跨下海口。若能超越上年度的成績就算不錯。」

以 2020 曆年來看，本田在日本國內賣出約 61.9 萬輛車、年減 14%，疫情前的 2019 年則賣出約 72.2 萬輛車、年減 3.4%，連續兩年呈現衰退。而到目前為止，本田還尚未公布 2020 年度 (到 2021 年 3 月) 的銷售成績。

另外，本田也在 22 日正式發表全新大改款的休旅車「Vezel」(HR-V)，日本當地已接到 1.7 萬張左右的預購訂單，而該公司的每月銷售目標則是訂在 5,000 輛。

安部表示，由於半導體供應不足的關係、生產方面有所延誤，交車時間也有所拉長，不過在銷售方面並未出現明顯影響。

近年來的休旅車銷售成長表現突出。根據本田方面說法，休旅車在整體註冊市場的占比，從 2018 年的 19%(55 萬輛)，到了去年已擴大到 29%(71 萬輛)。

安倍把 K-Car、小型車、Minivan、SUV 列為四個重要汽車種類，將日本國內市場的目標訂在 70 萬輛的穩定銷售。