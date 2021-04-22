【野村投信】審慎投資，注意風險

焦點訊息：

台積電召開法人說明會，公告第一季每股純益 5.39 元、毛利率 52.4%；第二季合併營收預估將介於 129~132 億美元，毛利率預計介於 49.5~51.5% 之間。公司預估今年半導體產值 (不含記憶體) 年增 12%(原預估 8%)、晶圓代工產值年增 16%(原預估 10%)，今年起至 2025 年每年美元營收年複合成長率約 10~15%。

蘋果 (Apple) 春季發表會登場，宣布搭載自家 M1 晶片的 iMac、使用 Mini-LED 面板技術並支援 5G 的 iPad Pro、及內建自家 U1 晶片的 AirTag 藍芽追蹤器等新品。

經理人觀點：

蘋果新品有亮點：

多款蘋果新品在春季發表會亮相，其中 iPad Pro 最吸引我們眼球。搭載 Mini-LED 面板之後，蘋果仍能端出 11 吋 799 美元及 12.9 吋 1,099 美元的佛心價，看來終端銷售動能相當值得期待，台系相關供應鏈未來業績將受惠。

美國消費再上層樓，終端需求不看淡：

美國總統拜登的每人 1,400 美元紓困支票發放，即刻在消費市場顯現成效。3 月美國零售銷售年增率出現 27.7% 的強勁成長，而解封後的民間消費力道可望進一步釋放，關鍵的北美市場終端消費需求可期。即便部分市場人士認為經濟加速復甦亦會增添通膨疑慮，但第二季通膨預期受基期因素影響而見頂、下半年轉趨溫和的機率很高，這依然是我們堅信的基本情境。

審慎投資，注意風險：

台股熱力四射站上萬七，引來各方媒體爭相報導，金管會主委黃天牧不斷重申台股基本面與資金面佳，但不忘反覆提醒投資人「審慎投資、注意風險」，讓我們頗有感觸。在內資加持下，台股年初以來在全球單一國家股市中漲幅居冠，近期除了屢屢爆量、日均當沖佔比動輒衝上四成外，愈來愈多年輕人萌生了「炒股比上班輕鬆寫意」的錯覺，這些其實不是什麼好現象。我們在此呼籲讀者們應適度建立危機意識，把黃主委的八字箴言放在心裡。

電子股成交比重低於五成：

近兩個月傳統產業中的景氣循環股吸納了多數資金，航海王與鋼鐵人聯手將電子股打入冷宮。根據經驗，電子股佔大盤成交比重平均約六成，低於五成實屬罕見。對台股而言，僅靠傳產股獨走的戲碼並不是太健康的發展，激情下的續航力能夠維持多久，大家都在看。我們認為電子股取回盤勢主控權只是時間問題，最快 5 月可見分曉。

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