通膨怪獸蠢動 配息債券還能買嗎？

近期公布的通膨數據強勁成長，引發市場擔心是否要將投資在固定資產的資金，轉向傳統抗通膨的資產。透過數據面看目前通膨壓力的程度到哪，並解答債券基金還能不能買。

1. 通膨來自去年基期低，壓力並不大

生產者物價指數是衡量商品上游生產成本的指標，在大部分的情形之下，生產者成本上漲最終會傳遞到消費者物價，因此透過觀察這個指標可以幫助判斷通膨未來走向。由下圖可以看出近期不僅美國通膨快速，連主要新興國家也有驚人的成長。

然而，目前擔心通膨言之過早，去年因為疫情封鎖大部分的經濟活動，物價陷入衰退狀態，才造就今年物價成長與當時相比成長驚人（巴西則是受到貨幣貶值影響，通膨壓力確實較大）。但真實以消費者物價指數換算，與兩年前同期相比，美國物價其實只成長了 2.6%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

觀察目前大部分的機構對未來的通膨預期，也都維持在溫和成長，並沒有看見通膨失控的現象。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 愛息族不要怕，風險型債券也能受惠景氣

儘管大部分的人認為通膨回升至一段時間未見的 2.0%，可能侵蝕掉債券資產的報酬率，應該轉往更加抗通膨的資產。但經過回測過去通膨伴隨景氣上升的期間，其實愛息族最愛的新興債券、全球高收益債券，都有不錯的表現，平均年度報酬為 16.9% 和 11.3%，甚至打敗過往標榜抗通膨的黃金價格 9.2% 的漲幅。

3. 風險債券價格與收益難兼顧

較高票面利息的低評級全球高收益債券，在過去一段時間內，到期殖利率被追逐收益的資金追捧而快速收斂。雖然在目前超低利率的環境下，這樣的資產仍有吸引力，但利差收斂的空間也相對有限，而新興市場債券相較 10 年低點的利差收斂空間也相對有限。在兼顧風險的前提之下，混搭其他風險資產，較有機會增加投資組合潛在收益。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2011/4/14 – 2021/4/14。指數採美銀美林各債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

短期通膨雜音不影響，愛息族這兩種債基利多不變

第二季通膨數據將持續受到基期效果影響開高，債基投資人不需太過擔憂。反而，過去在再通膨＋經濟成長的環境下，全球高收益債和新興債券基金都有不錯的表現。在超低利率的環境之下，高息債券基金仍是市場的焦點，但目前低評級的高收益債券偏貴，建議選擇佈局較為廣泛的全球高收益債基金；新興市場債券也可以考慮添加新興高收益債或前緣市場債券，來增強潛在收益，但提醒後兩種資產波動不小，建議採取多元分散的基金作投資，才能持盈保泰。

鉅亨精選基金

>>> NN (L) 環球高收益基金 X 股美元

>>> 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元

>>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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