【富蘭克林】看好企業獲利改善 淨加碼股市幅度仍高於六成

美國三月 ISM 製造業指數創 37 年來新高、服務業指數亦寫下 1997 年有紀錄以來最高，經濟數據強勁推升景氣持續熱絡，而聯準會多次重申鴿派立場則壓抑美債殖利率回落，加以國際貨幣基金會看好全球景氣復甦，上調今明兩年全球經濟成長預估，皆助燃全球股市延續多頭，綜合彭博資訊等外電新聞援引四月份美銀美林經理人調查報告顯示，62% 經理人淨加碼股市，幅度近歷史高點，現金持有比重則微升至 4.1%。此外，85% 經理人預期未來 12 個月全球企業獲利將改善。而對美股看法方面，2/3 經理人認為目前美股處於牛市後期，7% 認為美股已見泡沫。

隨著 1.9 兆美元紓困法案上路，美國計畫再推出 2.3 兆基礎建設計畫，推升市場對景氣加快復甦的預期，惟伴隨而來通膨隱憂則仍為經理人心頭之患，60% 經理人預期未來 12 個月內短期利率將會上揚，幅度為 2019 年 1 月來最高，並預估若美國十年期公債殖利率升逾 2.1%，將引發股市修正超過 10%。

可能干擾市場的尾端風險部分，聯準會購債縮減本月排名再回升至第一，但比例較上個月的 35% 降低至 32%，通膨隱憂則退居第二，比例亦自上月的 37% 大幅降低至 27%，而伴隨基礎建設計畫而來的加稅政策，則與新冠疫苗接種風險，同列第三。在擁擠交易方面，作多科技股及比特幣仍為經理人認為最擁擠交易的前二名，有 74% 經理人認為比特幣交易已進入泡沫。

依據彭博資訊，4 月份美銀美林經理人調查調查於 4/6~4/12 進行，針對管理 5530 億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，美國景氣正向及金融股財報亮麗，提振市場樂觀情緒，展望超級財報週，根據 Factset 統計 (4/16)，史坦普 500 大企業已有 9% 公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為 81% 及 84%，第一季獲利預估成長 30.2%，將是 2010 年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的 15.8% 及三月底預估的 23.8% 上調，若實際財報及財測展望優於預期，有望帶動美股續創新高。建議投資人無須預設高點，以免太早出場而錯失漲幅，以美國平衡型基金為核心，股票布局採取創新成長及價值補漲兼備的策略，網羅類股輪動機會，著眼生技股自二月中旬以來的波段跌幅已接近滿足點，近週反彈且吸引資金回流，空手者可留意操作機會。另一方面，美國經濟復甦預期有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、南韓、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能，建議可分批加碼新興亞洲及大中華股票型基金，或以新興市場平衡型基金參與。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克認為，通貨膨脹的變化主要由需求驅動，看好實體資產的表現，受通膨保護的債券吸引力上升。此外，目前仍然有很多高質量的公司具有良好的股利增長潛力，挑戰在於精選投資企業，儘管 2020 年成長、動能型股的表現優於價值和景氣循環類股，但我們傾向更有投資紀律的方法，評估各方面的潛在影響，尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅指出，就像 2021 年初所看到的，併購活動仍是生技產業的主要驅動力。鑒於中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，我們預期將看到更多的併購活動。雖然最近有關藥價改革的討論再次引起投資人擔憂，加劇了三月份的拋售，但藥物定價並非拜登競選時的主要政策焦點，我們認為藥價的討論可能在應對新冠疫情中退居二線。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪 ‧ 拉加預估，今年新興市場企業的獲利水準將自去年低基期顯著反彈，過去經驗顯示，企業獲利一直是 MSCI 新興市場指數總報酬的最重要貢獻來源，值得注意的是，在疫情期間加速發展的數位轉型與創新，已轉化為能夠創造出更多的自由現金流量，現金流量有助資產負債表的去槓桿，並且透過股利發放與買回庫藏股，回饋至投資人手中，同時推動企業採用更為強化的公司治理標準以及較佳的資本紀律，以上所述推動新興市場企業能有更高品質的獲利展望。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

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