〈新股IPO〉UiPath躋身美國軟體業第三大掛牌案 首日大漲23%

軟體公司 UiPath(PATH-US) 周三（21 日）上市首日上漲 23%，每股收 69 美元，以收盤價計算市值約為 358 億美元。該公司透過首次公開發行 (IPO) 募集達 13.4 億美元資金，為美國軟體業史上大型 IPO 之一。

UiPath 是幫助企業實現重複性工作自動化的軟體公司，周二晚間以每股 56 美元的價格出售股票，高於 52 至 54 美元的 IPO 定價區間。

如果承銷商購買其配售股票，UiPath 將成為美國軟體公司史上第三大 IPO，僅次於 Snowflake(SNOW-US) 與 Qualtrics(XM-US)。 Snowflake 在去年 9 月 IPO 募集 39 億美元，Qualtrics 從思愛普（ SAP）分拆出來後，在去年 1 月募集 17.8 億美元公開上市。

UiPath 在市場快速成長之際上市，從醫療保健到能源生產企業，都在尋找財務、人力資源、法律部門自動化操作的方法。

去年 UiPath 營收飆升 81% 至 6.076 億美元，虧損從 2019 年的 5.199 億美元收斂至 9,240 萬美元，該公司 89% 的毛利率在同行中名列前茅。

最近三年許多高成長的雲端軟體公司紛紛上市，如今 UiPath 也加入其中，但 UiPath 上市正值投資人情緒發生轉變之際。

由 58 家上市雲端軟體供應商組成的 WisdomTree Cloud Computing Fund 基金去年上漲一倍之多，但今年以來卻下跌 6.7%，道瓊工業指數今年來截至周二收盤上漲 11%。

UiPath 最大的優勢之一是能留住客戶，並鼓勵用戶隨時間推移增加消費。在上一年度，UiPath 的淨營收留存率為 145%，意味著現有客戶的平均支出比前一年增加 45%。

UiPath 執行長 Daniel Dines 是最大股東，持有該公司 88% 有表權決股份。根據周三的收盤價，他持有 1.1 億股股票，價值逾 70 億元。