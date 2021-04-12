躲過疫情威脅 台股等亞股靠遠距雲端商機助漲

亞洲市場受惠於疫情相對穩定，推升股市自去年下半年起走揚，但同樣是亞股表現卻有所差異，其中台股、陸股與韓股受惠於防疫得宜加上遠距商機需求，在半導體產業加持下，股市表現也較東協股市理想。

施羅德投信表示，從產業層面來看，在數位服務與遠距設備需求帶動下，推升半導體供應商與其他科技公司的股票表現，尤其是電子商務和通訊服務等產業因多半布局在北亞市場，也讓這些地區股票沾光受惠。

至於對經濟敏感的產業如能源和金融股市則相對落後，而這些產業主要集中在南亞與東南亞市場，且占比偏高，也因而拖累東南亞股市表現。

但要注意的是，隨著股價大漲，導致目前股價與長期均價相比偏貴，這也代表了市場對企業盈餘的強勁復甦已做出了反應；而隨著對經濟復甦與對疫苗推出的信心建立，市場也對企業獲利的預期已經大幅向上修正。

以亞洲 (不含日本) 市場來說，預期今年的盈餘將比 2020 年成長約 25%，明年則有 15%。

施羅德投信指出，在各國政府財政政策刺激下，加上各國陸續施打疫苗，可望繼續支撐今年股市表現，但要注意的是，在市場對於經濟成長的預期心理效應下，也會拉抬利率走勢，恐將進一步影響經濟成長動能表現。

富蘭克林證券投顧指出，亞股市場投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業。

至於台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者，印度擁有年輕的人口結構優勢，全球供應鏈多樣化等利多，可望支撐新興亞洲股市長線投資前景。