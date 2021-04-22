Dish攜亞馬遜布建5G網路 力拚美國第四大無線網路營運商

衛星電視服務商 Dish(Dish-US) 宣布與亞馬遜網路服務公司（AWS）合作，在 Dish 基礎設施上布署 5G 網路，該公司周三（21 日）股價大漲近 11%，站上 2019 年年中以來最高點。

Dish 除了經營衛星電視轉播之外，也打算從零開始發展 5G 網路，提供比競爭對手夠有效且更可靠的網路速度。Dish 目標成為與 T-Mobile、Verizon、AT&T 齊名的美國第四大無線網路業者，而與亞馬遜的合作是實現目標重要的一部份。

Dish 聲明表示，下半年將在拉斯維加斯開始營運美國第一個獨立且以雲端為基礎的 5G 無線網路，並稱將與亞馬遜合作，研究包括亞馬遜與 AWS 在內的組織如何使用 5G 或建立自己的網路，這將有助亞馬遜擴大自己的雲端業務。不過合作細節未披露。

Dish 周三上漲 10.98% 至每股 40.94 美元，亞馬遜 (AMZN-US) 股價漲 0.82% 至每股 3,362.02 美元。

Dish 能否在 2023 年年中之前提供服務將是重要關鍵，如果屆時該公司尚未開始經營的無線網路，就有可能失去無線波段電信執照。

亞馬遜 AWS 彈性雲端運算副總裁 Dave Brown 說：「與 Dish 的合作能成為亞馬遜向其他電信供應商展示 5G 網路可在雲端運行的案例，證明 AWS 不僅只是具特殊用途的資料中心。」

與此同時，僅次於亞馬遜的第二大雲端基礎設施供應商微軟，也希望吸引更多電信業者用自家的雲端服務打造 5G 網路。目前已有 AT&T 使用微軟 Azure 雲端服務，微軟在去年還收購兩家無線網路領域公司。