〈微軟財報前瞻〉3大業務強勢成長 華爾街心頭一震 下週股價可望創新高

微軟 (MSFT-US) 下週將公布第三財季 (3 月止) 財報，華爾街已對該公司更卓越的獲利結果感到震驚，下週微軟股價可望創新高價。
分析師預期營收年增 17% 至 410 億美元，EPS 1.77 美元。
微軟在公布上一季財報時財務長 Amy Hood 按慣例提供了公司三個業務部門的財測，分別如下﹔
- 生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes) 營收 133.5 億美元至 136 億美元。
- 智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud) 營收 147 億美元至 149.5 億美元。
- 更多個人運算部門 (More Personal Computing) 營收 123 億美元至 127 億美元。
若依照上述範圍的最上線估算，整體營收將達 412.5 億美元。
今年迄今，微軟股價已經上漲近 17%，僅較紀錄高點低了幾美元。由於疫情推波助瀾，越來越多企業採用雲端運算，且 PC 市場異常強勁，這些趨勢應可在下週二的財報中一覽無遺。
花旗分析師 Tyler Radke 週三重申微軟股票「買進」評級，目標價自 292 美元調升至 302 美元，且認為第三財季的結果是「積極催化劑觀察點」。
Radke 研究報告寫道，調查了經銷商和銷售通路後，讓他更確信微軟 3 大主要業務部門的營收都將獲推升，因為消費者和企業的 PC 需求強勁，伺服器軟體的升級活動強勁，且 Azure 也持續受企業強勁的消費成長推升。
他認為，微軟伺服器和 Azure 的力道在第三財季後仍可維持下去，為第四財季以及邁向 2022 年 6 月的財年奠定良好基礎。
Radke 總結寫道，「微軟是軟體領域定位最好的大型公司，我們預期營收和獲利能持續以百分比 2 位數成長下去。」
Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 同樣對該季度持樂觀態度，尤其看好 Azure 和 Office 365 的力道。他重申其優於大盤的評級和 300 美元的目標價。
Materne 認為，微軟的營收和獲利成長持續，且資產負債表強大，再次證明該公司是軟體投資者應有的核心持股。另外，他認為考慮強勁的宏觀經濟背景，微軟 6 月一季的業績可能優於預期。
Cowen 分析師 J. Derrick Wood 給予微軟優於大盤的股票評級，目標股價為 280 美元，但他認為，Azure 在第三財季可能會適度減速，但他仍預期該公司的表現超越共識預期，接著第四財季再次加速，因屆時年化對比輕鬆。
「我們認為，微軟股票在成長和價值之間取得良好平衡，且再爭取雲端市場份額的動能上仍保持建設性。微軟的混合雲處於有利位置，不僅受益於新冠疫情，待企業員工重返辦公室，以及轉型數位化的預算重返疫情前水準後也將受益。」
微軟週三上漲 0.9%，收 260.58 美元。