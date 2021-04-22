〈微軟財報前瞻〉3大業務強勢成長 華爾街心頭一震 下週股價可望創新高

微軟 (MSFT-US) 下週將公布第三財季 (3 月止) 財報，華爾街已對該公司更卓越的獲利結果感到震驚，下週微軟股價可望創新高價。

分析師預期營收年增 17% 至 410 億美元，EPS 1.77 美元。



微軟在公布上一季財報時財務長 Amy Hood 按慣例提供了公司三個業務部門的財測，分別如下﹔

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes) 營收 133.5 億美元至 136 億美元。

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud) 營收 147 億美元至 149.5 億美元。

更多個人運算部門 (More Personal Computing) 營收 123 億美元至 127 億美元。

若依照上述範圍的最上線估算，整體營收將達 412.5 億美元。

今年迄今，微軟股價已經上漲近 17%，僅較紀錄高點低了幾美元。由於疫情推波助瀾，越來越多企業採用雲端運算，且 PC 市場異常強勁，這些趨勢應可在下週二的財報中一覽無遺。

花旗分析師 Tyler Radke 週三重申微軟股票「買進」評級，目標價自 292 美元調升至 302 美元，且認為第三財季的結果是「積極催化劑觀察點」。

Radke 研究報告寫道，調查了經銷商和銷售通路後，讓他更確信微軟 3 大主要業務部門的營收都將獲推升，因為消費者和企業的 PC 需求強勁，伺服器軟體的升級活動強勁，且 Azure 也持續受企業強勁的消費成長推升。

他認為，微軟伺服器和 Azure 的力道在第三財季後仍可維持下去，為第四財季以及邁向 2022 年 6 月的財年奠定良好基礎。

Radke 總結寫道，「微軟是軟體領域定位最好的大型公司，我們預期營收和獲利能持續以百分比 2 位數成長下去。」

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 同樣對該季度持樂觀態度，尤其看好 Azure 和 Office 365 的力道。他重申其優於大盤的評級和 300 美元的目標價。

Materne 認為，微軟的營收和獲利成長持續，且資產負債表強大，再次證明該公司是軟體投資者應有的核心持股。另外，他認為考慮強勁的宏觀經濟背景，微軟 6 月一季的業績可能優於預期。

Cowen 分析師 J. Derrick Wood 給予微軟優於大盤的股票評級，目標股價為 280 美元，但他認為，Azure 在第三財季可能會適度減速，但他仍預期該公司的表現超越共識預期，接著第四財季再次加速，因屆時年化對比輕鬆。

「我們認為，微軟股票在成長和價值之間取得良好平衡，且再爭取雲端市場份額的動能上仍保持建設性。微軟的混合雲處於有利位置，不僅受益於新冠疫情，待企業員工重返辦公室，以及轉型數位化的預算重返疫情前水準後也將受益。」

微軟週三上漲 0.9%，收 260.58 美元。