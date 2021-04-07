雲端及頻寬升級需求佳 智邦、中磊Q1營收寫同期新高

智邦 (2345-TW)、中磊 (5388-TW) 持續受惠雲端、頻寬升級需求，不僅 3 月均寫下同期新高，第一季營收也同樣改寫同期最佳。

智邦 3 月營收 51.9 億元，月增 42.9%、年增 12.6%；第一季營收 131.98 億元，年增 12.6%、季減 16%。

智邦首季雖然面臨原物料漲價、零組件交期延長、貨運緊張等問題，但營收仍繳出同期新高佳機，法人看好，第二季起將漸入佳境，加上 400G 交換器產品預計上半年開始量產，均有助推升營收及毛利率表現。

中磊 3 月營收 33.9 億元，月增 8%、年增 40%，第一季營收 95.8 億元，季減 9%、年增 41%。

中磊表示，疫情帶動生活型態改變，線上經濟活動蔚為風潮，大幅加速數位轉型，寬頻設備升級需求持續增溫，主力產品如光纖接取設備、DOCSIS 3.X 設備、遠端監控設備、WiFi 6 無線設備、5G FWA 固網無線接取設備、5G 小型基地台、智慧物聯網設備等市場需求暢旺，帶動營收成長。

展望未來，中磊認為，疫情解封帶動全球經濟活動即將重啟，公司在台灣、中國、菲律賓及印度等四地的多元生產基地將發揮靈活異地互補之調度功能，迅速滿足客戶及營運需求。