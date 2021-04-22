〈紐約匯市〉加拿大央行縮減QE並暗示明年升息 加幣大漲、美元翻黑

美元周三 (21 日) 翻黑走低，對一籃子主要貨幣反彈走勢中斷，加拿大央行 (BoC) 宣布縮減量化寬鬆 (QE)，並暗示可能在 2022 年升息，加幣應聲勁揚，寫下 10 個月來最強升幅。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤由升轉貶，下跌 0.1%，美元兌加幣約貶 1%。

加拿大央行周三大幅上修對經濟前景的預期，並縮減購債計畫規模。該行表示，目前看來，疫情對經濟潛在產值的「傷害」將小於先前評估。

澳盛銀行研究部的策略師表示，加拿大央行釋放的訊息再度助長風險胃納，並帶動其他大宗商品相關貨幣走高，澳幣、紐元兌美元均攀升約 0.5%。

DXY 稍早一度升值 0.24%，顯示由於印度和日本疫情反撲，股市疲軟，美元的避險魅力升高。同樣被視為資金避風港的瑞士法郎和日圓也走高。

但之後 DXY 的反彈走勢受到美元兌加元拖累而止步，凸顯利率前景對匯市的影響力。

4 月以來，美元大部分時間欲振乏力，反映美國公債殖利率下滑，同時由於交易員押注疫苗大規模接種將帶來全球更強勁的復甦，高風險、高收益貨幣需求增強。

美債殖利率周三變動不大，指標的 10 年期公債殖利率徘徊在 1.57% 左右。

投資人正在重新評估美國聯準會 (Fed) 要看到何種通膨程度才會緊縮貨幣政策。

Fed 將於下周召開決策會議，歐洲央行 (ECB) 也將在周四公布決策。一些分析師曾表示，加拿大央行的緊縮傾向，可能預告其他央行也將有所改變。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joseph Manimbo 表示，雖然 Fed 和 ECB 暫時不會暗示調整政策，但交易員可能會在這幾天避免大舉押注，以謹慎態度行事，預防 Fed 突然改變立場。

Manimbo 說：「某種程度上，美元正處於十字路口，苦苦掙扎。」

美元盤中升值之際，歐元兌美元一度貶值 0.24%，尾盤回到平盤，約報 1.2032 美元。

日圓兌美元一度攀升到 107.86 日圓，但之後回落，報 108.08 日圓。

比特幣在 55,500 美元的價位附近盤整。比特幣在 4 月 14 日創下 64,895.22 美元的歷史紀錄，周日曾跌至 51,541.16 美元。

截至周三 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格：