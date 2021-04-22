主要經濟體第一個暗示退場！加拿大央行縮減QE 明年可能升息

加拿大央行 (BoC) 成為全球第一個縮減量化寬鬆 (QE) 的主要經濟體，周三 (21 日) 宣布購債規模縮小，並暗示 2022 年下半年可能升息。加幣應聲勁揚約 1%，為去年 6 月以來最大漲幅。

加拿大央行表示，由於經濟從疫情中復甦情形強於預期，因此將把疫情期間支撐經濟的購債計畫縮減四分之一，每周購債金額降為 30 億加幣 (24 億美元)。

加國央行還上修經濟成長預測，並把升息時間表提前。根據最新的季度經濟預測報告，今年成長率預估值提高 2 個百分點至 6.5%，「依據我們的最新預測，2022 年下半年某個時間點可能升息。」

但加國央行總裁 Tiff Macklem 也重申，直到經濟完全復甦、通膨穩定保持在 2% 之前，不會把基準利率從目前的 0.25% 調高，而且任何利率的調升都將反映當下的經濟情勢。

Monex Canada 資深外匯分析師 Simon Harvey 說：「加拿大央行釋放的訊息相當鷹派。他們似乎很有把握，認為只要眼前這一波疫情減緩，經濟復甦將非常強勁。」

受央行決策激勵，加幣兌美元一度勁升 1.2%，是去年 6 月以來最大漲幅，紐約尾盤升值 0.9% 至 1.2495 加幣。

相較於其他主要經濟體央行，加拿大央行對貨幣政策正常化態度更正面，這一點也符合投資人一直以來的預期。美國聯準會 (Fed) 曾表示，除非看到就業和通膨出現「進一步實質進展」，否則不會縮減每月 1200 億美元購債計畫。

根據交換利率合約行情，投資人預測加拿大央行明年此時有 50% 機率會升息，未來兩年可能升息三次，未來三年可能升息五次。

加拿大央行在疫情期間已經縮減購債規模一次，去年 10 月把每周購債金額從原先的 50 億美元調整為 40 億美元，不過當時央行解釋，這是調整購債天期的結果，對購債計畫影響為中性。而這一回，官員表示調整購債規模將影響到為了挹注經濟而逐步增加的刺激規模。