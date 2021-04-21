〈ESG投資趨勢〉政策驅動+國際基金青睞兩利多加持 ESG基金規模上看50兆美元

ESG 趨勢席捲全球投資市場，躍居時下最熱門的投資顯學，鉅亨網投顧總經理張榮仁表示，ESG 基金越來越受到投資法人關注，在政策加持、國際大型基金加持下，預估到了 2025 年全球 ESG 相關基金資產規模可達 50 兆美元，占全部投資比重將超過三分之一，強勁的資金動能不容小覷。

明 (22) 日就是世界地球日，在環保永續聲浪高漲的年代，投資市場也吹起一股 ESG 的綠色投資風潮，「鉅亨買基金」攜手鋒裕匯理、法銀巴黎、百達與瑞銀等 4 家歐系資產管理公司，共同舉辦「2021 鉅亨永續投資趨勢論壇」。

張榮仁表示，對於投資人來說，投資不外乎「找對市場」、「看對趨勢」以及「挑對標的」，並且要有耐心度過市場波動時期，而投資市場幾十年來爭論話題也不離要如何在茫茫大海中找到好的標的，而其中 ESG 投資趨勢在政策驅使下，儼然躍居投資主流。

張榮仁說，ESG 躍升投資趨勢主要來自於政府政策的引導，預期未來 10 年內市場資金流動推手就是 ESG，目前包含加州退休基金與挪威主權財富基金都已將 ESG 納入投資決策。

張榮仁指出，市場仍有不少投資人對於 ESG 創造的投報率感到疑惑，但事實上，受新冠肺炎疫情爆發影響，不少國家在擴大支出刺激經濟成長之際，也將改善氣候變遷列入考量，例如倡議無碳發電、禁售燃油車等，預期在政策推波助瀾下，可望進一步拉抬 ESG 投資行情。

法銀巴黎投顧總經理陳能耀指出，法巴資產管理制定集團層級的永續發展策略，以五大核心實踐永續投資；同時導入 3E 前瞻觀點，包括：能源轉型 (Energy transition)、環境永續 (Environmental sustainability)、公平發展成長 (Equal and inclusive growth)，正好與聯合國的可持續發展目標相呼應。

陳能耀進一步分析，在政策推波助瀾下，預估未來的 35 年 ESG 可望衍生出 90 兆美元的投資商機，約為 S&P 市值的 3 倍之多，以美國來說，總統拜登多數政策主要聚焦在綠能等商機，甚至在加稅大方向下，逆勢對潔淨能源減稅。

瑞銀投信總經理焦訢則認為，在全球人口老化的趨勢下，勢必對地球與人類社會造成深遠影響，歸納 ESG 主要有兩大特質，包括「環境保護」及「人類照顧」，進而衍生出多達 20 項長期投資主題；換言之，ESG 主題主要與「環境保護」、「人類照顧」緊密結合。

焦訢指出，瑞銀在 20 幾年前就開始發展 ESG 投資策略，目前所管理的主動式基金皆已將重要 ESG 因子整合到分析研究與選股流程中，提供給投資經理人使用，有效改善整體投資組合的報酬與風險，精準掌 ESG 評分高的公司及相關投資機會

