不只ESG永續正夯 基金投資找對關鍵趨勢 就可搭上順風車

全球 ESG 意識抬頭，相關投資議題更蔚為主流，永續投資規模在過去 7 年成長超過一倍。資金不斷湧入以 ESG 命名的基金，主要聚焦氣候變遷、替代能源、永續資源的產業型基金；對投資人來說，因應快速變遷的世界，找對關鍵趨勢的多元主題基金，可以跟上更多投資主題的順風車。

過於貪婪和短視近利，導致了 2008 年金融海嘯，投資人近年因此更關注長期價值、風險辨別和企業責任。ESG 投資將環境保護 (E)、社會責任 (S) 和公司治理 (G) 三大因子與財務指標一起納入投資決定，重視 ESG 發展的企業，就重視股東長期利益、社會回饋、公司治理，可以為投資人獲取長期報酬，不僅可幫助投資決策有更長遠宏觀的視角，也可藉由投資改善社會與環境，促進社會永續發展，所以投資 ESG 可說是好處多多。

企業社會責任牽動獲利 永續投資成為全球顯學

瑞銀資產管理總經理焦訢表示，ESG 投資可以回溯到 2006 年聯合國責任投資原則（UN PRI）的成立，致力於推動全球各大投資機構在投資決策過程中必須納入 ESG 因子，並協助 PRI 的簽署國家全面提升責任投資的能力。

截至 2020 年第 4 季，全球永續概念基金資產規模由前一季的 1.28 兆美元、成長 29% 至 1.65 兆美元，而在 ESG 領域，歐洲是全球 ESG 管理資產規模的領導者，在全球占比高達 80%。

歐洲 ESG 投資之所以走在很前端，主要是永續投資不只是口號，而是有策略依循的行動方針，以「永續投資策略」管理規模成長最快的歐洲資產管理公司－－瑞銀資產管理為例，其影響力投資策略，將聯合國可持續發展目標 (SDGs) 實踐於投資決定上，根據評價吸引力 (財務數據)、永續性 (非財務數據)、影響力機會及投入潛力，建構投資組合，投資在產品服務能對社會及環境產生正面影響的公司。

焦訢表示，過去基金經理人拜訪公司，大多只看公司營運基本面，但瑞銀早在十幾年前，就針對 ESG 投資訂定四大流程，分別為：

一、「排除法」，在基金組合中排除菸酒、武器等邪惡企業。

二、「ESG 整合法」，瑞銀股債分析師拜訪公司時，在財務分析的流程中，投資團隊的選股是經過層層精挑細選，除了要做基本面分析外，還需確認該企業的產業結構，必須是長期成長趨勢確立的產業，接著還會進行五年的獲利預估模型，進而再做股票估值評分。最重要的是，還將 ESG 納入評分標準，目前瑞銀旗下 100% 的基金都已走到此階段。

三、「SI Focus(聚焦永續策略)」，對企業碳排放的衡量比平均基準更嚴格。瑞銀目標在 2025 年，希望該集團 25% 的 AUM(資產管理規模)，要符合此階段，而目前瑞銀旗下的瑞銀全球多元關鍵趨勢基金便是屬於此一階段的產品。

四、「影響力投資」，隨著可持續投資工具愈來愈完善，瑞銀對影響力投資和轉型趨勢的關注與日俱增，當投資本金和財務回報能一起產生積極且可衡量的正向動能，永續性已成為投資組合績效和韌性的關鍵驅動力，對瑞銀來說，不僅要尋求降低風險或排除某些股票基金，更要從能源轉型和其他永續主題中，發掘投資機會，讓投資行動既有績效又產生社會影響力。

瑞銀資產管理總經理焦訢。(圖: 鉅亨網拍攝)

誰說投資 ESG 就沒 EPS 重點在於如何選擇標的

道德與利益真的可以兩全嗎？這是投資人對 ESG 投資的普遍疑問。焦訢表示，事實上，加入 ESG 元素反而能大大提升投資報酬。以一年期的股票指數績效來看，ESG 全球股票指數報酬率 16%、MSCI 全球股票指數 14.3%；若拉長到三年期績效，ESG 全球股票指數報酬率更達 34.8%、MSCI 全球股票指數為 26%，顯示 ESG 股票指數不管是一年或三年的報酬均打敗相對應的一般股票指數。

而在債券部分，以一年報酬率而言，全高收 ESG 指數、美高收 ESG 指數與全球企業債 ESG 指數報酬率均高於全高收指數、美高收指數與全球企業債指數。

正因為永續投資已成為全球顯學，台灣基金界也追捧 ESG，不過，針對琳瑯滿目的基金商品，投資人該怎麼選擇是一大課題，焦訢表示，過去一年常聽到 ESG 投資、永續投資或綠色投資等投資範圍比較廣泛的基金，同時也有出現聚焦單一主題的特定主題型 ESG 基金，譬如說針對氣候變遷、替代能源、永續資源的產業型基金。

焦訢進一步表示，但不是基金命名有 ESG、永續就好，雖然特定主題型基金比較聚焦，但後續可能會面臨相關政策改變、或是單一主題過時所帶來的下檔風險。因此，投資永續系列基金時，建議可以採用多元主題基金，投資範疇更大，更可以因應快速變遷的世界，投資可長可久。

焦訢說明，全球快速進步變遷，趨勢主題會多元輪動，因為永續的範疇不只是環境保護、替代能源，人類生存、人口老化、都市化是三大超級趨勢，以瑞銀全球多元關鍵趨勢基金為例，前 10 大成分股中有亞馬遜 (Amazon)，看好的就是電商與雲端趨勢，且電商的便利帶動宅經濟攀升，也有助減少外出購物的交通碳排放。

整體來說，瑞銀全球多元關鍵趨勢基金由三大超級趨勢中，挖掘 20 項長期投資主題，例如：水資源短缺、自動化與機器人、食品創新、電動車、新興市場基礎建設、健康科技、退休管理等，投資主題涵蓋面不受限，只要是長期趨勢，能創造長期需求，可帶來投資契機，都是納入瑞銀全球多元關鍵趨勢基金基金池的重點。

有鑑於 ESG 長期的投資潛力，「鉅亨買基金」與「鉅亨網」也特別安排在今年世界地球日前一日 （4 月 21 日），共同舉辦 ESG 投資論壇，此活動已獲得法巴投顧的熱烈迴響與參與。ESG 的推動，不僅對企業經營有利，對環境保護有益，也能讓投資人得利，創造三贏格局，歡迎投資人當天前來共襄盛舉。

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鉅亨精選基金:

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

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