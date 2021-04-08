ESG基金先驅 法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金)績效亮眼

ESG(Environmental, Social, Governance) 近年來蔚為風潮，成為資產管理公司競相發行的熱門投資標的。細數台灣的資產管理公司中，法國巴黎資產管理堪稱是 ESG 基金先驅，早在 2002 年就已推出第一檔社會責任投資基金，並加入氣候變遷機構投資人團體 ( IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change)。

根據英國非營利組織 Share Action 於 2020 年 3 月以責任投資公司治理 (RI Governance)、氣候變遷(Climate Change)、人權(Human Rights)、生物多樣性(Biodiversity) 等四大項目，針對全球 75 家大型資產管理業者的責任投資 (RI) 評比，法國巴黎資產管理以 A 等級的佳績拿下全球排名第二。

資料來源：法銀巴黎投顧

永續投資蔚為風潮 資產規模倍增

根據 GSIA(全球永續投資聯盟) 統計，全球 ESG 相關商品資產管理規模近 10 年來有逐漸壯大趨勢，從 2012 年規模 13.3 兆美元逐年攀升，到了 2018 年資產規模已達 30.7 兆美元，瑞士銀行則預估到了 2036 年相關基金規模可望上看 150 兆美元。

法國巴黎資產管理台灣區負責人陳能耀先生表示，法巴資產管理在落實 ESG 起步較早，自 2002 年開始推出社會投資責任基金起，在 2006 年與國際機構共同發起簽署聯合國責任投資原則，到了 2012 年則進一步全面執行聯合國全球公約與法國巴黎銀行集團類股政策，邁入新的里程碑。

陳能耀先生指出，儘管美國前總統川普執政時期美國曾退出巴黎協定，但隨著拜登上台後美國又再度重返巴黎協定，宣告正視氣候變遷危機；此外，中國近期也宣示要爭取在 2060 年達成碳中和目標。

五大核心領域 嚴謹落實永續投資

陳能耀先生表示，為落實永續投資的理念，法國巴黎資產管理特別制定了集團層級的永續發展策略 (Global Sustainability Strategy)，其中包含了五大核心實踐領域，積極實踐永續投資。包括：一、落實將 ESG 整合至所有資產策略的投資流程中，二、盡責管理與企業參與 (Stewardship)，三、負責任商業行為與排除投資政策，四、3E 前瞻投資觀點 (能源轉型、環境永續、公平發展與成長)，五、建立深度永續投資策略產品 (Sustainable Plus Products)。

在整合 ESG 投資架構部分，以成立永續研究投資團隊的方式，集結超過 20 名不同領域的專家，提供集團發展 ESG 永續投資的各種必要架構與資源。包括建立專屬的 ESG 評分模式，最佳化評估指標，透過量化評分與質化評估，整合出 ESG 最終分數，以此做為投資組合重要參考依據。法國巴黎資產管理目前已對全球超過 12000 家發行機構完成 ESG 評分，在大量的研究支援下，是目前業界少數能在所有投資策略中完成 ESG 整合流程的資產管理公司。

法國巴黎資產管理台灣區負責人陳能耀。(圖: 鉅亨網拍攝)

負責任商業行為部份，陳能耀先生說明，投資排除政策除了以聯合國全球公約與相關產業政策進行篩選外，2020 年起更新增煤炭政策。所投資的標的，不論是企業本身或是其相關供應鏈在生產製造過程中，煤炭排放政策不符 ESG 投資標準將一律從投資範圍內剔除。舉例來說，公用事業與發電相關的部分，如果煤炭使用排放無法合乎標準，即便是公用事業的公司也無法投資，依然會從投資範圍中排除。

除了排除具爭議性的產業投資標的之外，法國巴黎資產管理還會以股東身分積極參與年度股東大會 (AGM)，透過投票方式參與公司決策，督促所投資的企業落實永續社會與環境發展，要求企業善盡其社會責任。

前瞻 3E 投資觀點 發展深度永續投資策略產品

法國巴黎資產管理還特別重視 3E 前瞻觀點，3E 是指能源轉型（Energy transition）、環境永續（Environmental sustainability）及公平發展與成長（Equal and inclusive growth），與聯合國可持續發展目標 (SDG) 相呼應。包括排碳密度、綠色資產比例、水足跡、森林足跡、女性在企業內部公平發展機會等等，均是評估產品定位與考評投資組合的重要項目。

除了上述永續投資面向之外，法國巴黎資產管理更進一步發展深度永續投資策略產品，包括針對特定永續議題的 ESG 主題基金，這包括能源轉型投資策略；以及只選擇 ESG 評分在同類型前 70% 的最佳級別策略。最佳級別策略可以高評等公司債投資策略為例，在 1007 個投資範圍企業中，首先排除不符合聯合國公約，再根據法國巴黎資產管理自建的產業排除政策篩除，之後排除 ESG 分數在同類型中落在後 30% 的發行企業，使得可投資範圍限制在 682 家 ESG 較佳的企業。最後公司債投資團隊就企業債基本面進行分析，挑出 300 多檔投資標的組合成投資基金。

法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 上下游鎖定乾淨能源產業

進一步剖析法國巴黎資產管理旗下基金商品，其中「法巴能源轉型股票基金」(配息之來源可能為本金) 投資標的主要鎖定包含太陽能、風力與氫燃料電池等乾淨能源，以及能源科技、節能效率及材料領域；此外，因應電動車發展趨勢，基金投資組合也包含新能源車輛等領域，從上游的新能源生產與相關設備供應，一路延伸到下游的消費者終端應用。

值得注意的是，因為深信 ESG 趨勢的信念，「法巴能源轉型股票基金」摒除舊能源體系相關配置，而以工業、公用事業、及非必需消費類股為主，並將太陽能、風力、氫燃料電池與電動車等產業列為重點持股標的。