鋒裕匯理投信ESG股債基金不缺席 責任投資行情一網打盡

ESG 成為近年投資顯學，根據 Morningstar 最新統計，截至 2020 年底 ESG 基金規模再創歷史新高已達 1.65 兆美元，在最新一季流入 1523 億美元，以市場來看，歐洲地區貢獻 80% 淨流量，其次則為美國，顯示歐洲在 ESG 基金發展仍占有舉足輕重的地位。鋒裕匯理資產管理為歐洲最大、全球前十大資產管理公司 (註一)，責任投資管理資產規模超過 4135 億美元 (註二)。

能如此受到投資人青睞，鋒裕匯理投信總經理黃日康表示，鋒裕匯理資產管理在責任投資歷史超過 30 年，在 1986 年就推出首檔責任投資相關基金；更領先布局 ESG 領域，2006 年即簽署聯合國支持的責任投資原則 (PRI，Principles for Responsible Investment)，是全球首批簽署的公司之一。

黃日康指出，ESG 為公司發展的重要基石之一，在 PRI 評鑑中已連續六年於策略與公司治理項目獲得最高的「A+」級 (註三)。

疫情助攻確立 ESG 市場地位 責任投資績效優於 MSCI 世界指數

黃日康指出，ESG 浪潮並非空穴來風，政府對於 ESG 的重視正推動此波長線趨勢。在政治紅利方面，美國總統拜登上任後已表態將重返《巴黎氣候協定》，未來美國綠能預算將呈倍數成長，再生能源預算可望增加 2-4 倍、電力網路則可望增加 2 倍；此外，歐盟也編有 2021 年至 2027 年社會責任預算，總計高達 1074 兆歐元 (註四)，預期將掀起歐洲市場的綠色風潮。

從時間點來看，2020 年爆發的新冠肺炎疫情 (COVID-19) 帶動市場的反思讓 ESG 浪潮更加明確，看好這股趨勢持續反映在全球共同基金資金動能上，自 2017 年以來，這股趨勢的每年成長率達到 20%，而 ETF 每年也有 14% 的成長，預期未來歐洲責任投資共同基金規模將持續成長。

ESG 基金能獲到政府青睞的原因之一，在於 ESG 基金相較一般基金能帶給下一代更好的地球，具備永續精神。不過好處不只如此，從近幾年趨勢來看，ESG 績效已逆轉傳統投資，主因在於自 2013 年起機構投資者開始重視 ESG 並挾帶資金流入 ESG 市場。根據 Bloomberg 資料統計，從 2013 年至 2020 年 11 月，MSCI ESG Leaders 指數漲幅 11.49% 優於 MSCI 世界指數的 10.62%。

強大 ESG 團隊 股債投資行情一網打盡

鋒裕匯理資產管理在 2000 年已成立專門 ESG 團隊，現今團隊有 40 位 ESG 分析師，專注發展 ESG 領域情況下，鋒裕匯理資產管理的 ESG 總管理資產已達 4135 億美元。台灣投資人若想參與 ESG 股、債行情，可留意鋒裕匯理投信旗下兩檔基金—鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票、鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

老字號 ESG 境外股票基金

黃日康表示，鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票有三大優勢。首先，成立逾 14 年歷史，是 ESG 老字號基金，亦是全台唯一以 ESG 為名的境外股票型基金。

其次，基金團隊管理經驗豐富，晨星永續投資評級最高 5 顆星地球肯定 (註五)。其中基金經理人 Christian Zimmermann 自 2003 年操作基金，市場經驗老道，能深度掌握 ESG 主題興衰，投資組合聚焦 50-70 檔個股，主動選股比重極高，相較於基金參考指標 MSCI World 指數，投資組合並非只是參照指數進行微調，主動選股率超過 90%，具備獨到 ESG 洞見。而該檔基金專注布局 ESG 的策略，亦獲得晨星五顆地球肯定。

第三，產業配置多元分散。團隊專注尋找提供乾淨健康環境、對環境友善的公司，依據公司特性區分 10 大項環境 / 永續相關的投資分類 (健康生活、污染防治、ESG 承諾、水資源、農 / 林業、科技效率 / 智能、永續運輸、能源效率 / 綠色建築、替代能源、乾淨技術)，這十大投資分類與聯合國永續發展目標(SDGs) 相契合。

永續收益 台灣首檔納入 ESG 投資流程美高收基金

鋒裕匯理投信今年 3 月 8 日募集鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 是台灣首檔納入 ESG 投資流程的美高收基金 (註六)，瞄準美國發債企業，透過獨家的 ESG 評級系統，讓基金產業布局與時俱進，長遠來看，將逐漸增加再生能源比重，調降傳統能源比重。

在 ESG 策略部份，該團隊 ESG 投資流程有三大來源，首先有來自中央 ESG 團隊提供的 ESG 評級、第二 ESG 團隊分析師針對爭議題材的指引與建議，例如：碳排放等，第三則是債券分析師由下而上 (bottom-up) 的分析。多層資訊來源，更能面面俱到找出適當的投資標的。

佈局兩大趨勢 掌握 ESG 投資機會

展望後市，ESG 趨勢相較於過往侷限於某些題材，現在範圍已經擴張，投資人可以留意兩個 ESG 趨勢題材。首先，氣候相關題材，主要國家陸續執行《巴黎氣候協定》規定，希望將全球暖化限制在攝氏 2 度的範圍內。在主要政府的影響之下， 低碳行動將會是 ESG 中 E（Environmental）的重要題材，進而在未來幾年內推動許多相應主題，包含：氫電、太陽能等。

其次則是疫後新常態應用題材，「復甦」一詞意味著經過一段艱難時期後恢復正常，在歷經新冠疫情 （Covid-19）這場震撼事件後，市場期待市場重新復甦到疫情前，但某些變化將是不可逆的。

鋒裕匯理投信解釋，這意味這復甦不是回到過去，而是我們將走到「新常態」，這可望帶來更高的 ESG 期待。這個新常態提供了一些有趣的想法，尤其是關於 S（Social）的部分，譬如教育等，具備相當多的投資機會。

有鑑於 ESG 長期的投資潛力，「鉅亨買基金」與「鉅亨網」也特別安排在今年世界地球日前一日 （4 月 21 日），共同舉辦 ESG 投資論壇，此活動已獲得鋒裕匯理投信的熱烈迴響與參與。ESG 的推動，不僅對企業經營有利，對環境保護有益，也能讓投資人得利，創造三贏格局，歡迎投資人當天前來共襄盛舉。

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鉅亨精選基金：

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元

鋒裕匯理美國高收益債券基金 - A2 累積型 (新臺幣)

註一：資料來源：2020 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》，資料日期 2019 年 12 月之資產管理規模。

註二：資料來源 : 鋒裕匯理投信整理，管理資產規模採用歐元 / 美元匯率 = 1.2，資料日期： 2020/9/30

註三：資料來源 : 資料來源 : 鋒裕匯理投信整理，資料日期 2020/10/21。PRI 於每年評級公司各項責任投資成果，鋒裕匯理資產管理於 2015-2020 年連續 6 年於策略與公司治理分類獲得最高評級 A+，除上述提到之策略與公司治理分類，鋒裕匯理資產管理亦參與評分項目包含上市股票 - 整合、上市股票 - 積極所有權、固定收益 - 主權、超國家機構、國際組織、固定收益 - 金融業、固定收益 - 非金融業以及私募基金，所有項目於 2020 年皆榮獲 A + 評分。

註四：資料來源: GS research, Amundi, 資料日期：2020/11/11 資料來源：Amundi, European Council. Multiannual Financial Framework at current prices. 資料日期： 2020/9/24

註五：資料來源：morningstar(2021/02/28)

https://tw.morningstar.com/tw/funds/esg.aspx?Page=1

註六：本基金海外投資業務委託受託管理機構 (Amundi Asset Management US, Inc.) 進行操作管理，其投資流程除了原有的信用分析基礎之外，亦與鋒裕匯理集團之 ESG 團隊合作，納入個別證券 ESG 評等，產業 ESG 權重調整機制，投資組合追求超越大盤指數 ESG 評等，違反 ESG 理念產業 (如菸草、煤炭業) 排除政策等獨家投資分析流程。「首檔」係指投信基金一般型之美國高收益債券基金，無特定投資組合存續期間限制。資料日期 : 2020/12/31。

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