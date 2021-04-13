〈房產〉全台六都最新家戶購屋比桃園1.33%最高 台中居次

雖然去年末央行祭出房市管制，但統計 2021 年首季全台六都家戶購屋比發現，各都買氣持續走升，創下房地合一上路以來同期新高，其中桃園市及台中市買氣最為強勁，桃園市家戶購屋比更達 1.33%、台中市居次達 1.25%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，今年首季延續去年房市熱潮餘溫，買賣雙方都趁政府打房新政確定前交易，而桃園及台中話題多、新成屋多，成為房市熱點。

2021 年第一季全台六都家戶購屋比顯示各都買氣走強，桃園市及台中市表現最亮眼，桃園市第一季家戶購屋比 1.33%，跟去年同期相比增加 0.16 個百分點，台中市 1.25%、年增 0.19 個百分點，雙北也有成長，台北市家戶購屋比 0.74%、年增 0.10 個百分點，新北市 0.95%、年增 0.12 個百分點，南部先降後升，去年首季家戶購屋比都下滑，今年一同站上同期高點，台南市家戶購屋比 0.78%、年增 0.03 百分點，高雄市 0.86%、年增 0.14 個百分點。

郎美囡分析，桃園市及台中市重劃區多、新案多、話題多，且就業機會及人口成長，容易拉抬區域買氣。雙北受高端買盤進駐市場，交易表現不俗。而台南市近期房價一路走揚，買方追高乏力，因此成交量受限，家戶購屋比成長幅度小，至於高雄市尚有諸多區域房價基期相對低，故有期待空間。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，新制上路後影響最大為短期持有的非自用型屋主，但相較於奢侈稅無論賺賠都課重稅，新版房地合一是有賺才課，換言之，賣方若願讓利，有助提高成交率，建議買方可積極看屋、多方參考，以利掌握合理價格。