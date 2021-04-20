黑田東彥：若終止貨幣寬鬆 將難確保長債利率升幅

日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥 (Kuroda Haruhiko) 週二 (20 日) 上午表示，有關日本央行三月政策檢討中，透過買進日本公債把 10 年期公債殖利率壓低到 1% 的作法上，即使停止目前的貨幣寬鬆政策，10 年期公債的殖利率上揚幅度，也未必能達到相同水準。

在央行仍捍衛當前政策下，日圓自高點回落，美元兌日圓維持 108 上方。

(圖表取自 investing.com)

黑田東彥在日本眾議院財務金融委員會接受立憲民主黨議員階猛 (Shina Takeshi) 質詢時表示，在這回量化分析 (Quantitative Analysis) 當中所用到的求才求職比、消費者物價，以及美國長債殖利率等的變數若是相同，可推測出長債殖利率的上揚只能達到那樣的水準。

黑田東彥也提到，等到將來結束貨幣寬鬆政策，上述變數的狀況可能與過去 8 年期間有所不同，因此無法斷言在停止貨幣寬鬆政策後，長債殖利率只會上揚 1% 。

另外黑田總裁在接受國民民主黨議員前原誠司 (Maehara Seiji) 質詢時也提到，日本央行買進 ETF 指數股票型基金，有助於預防股價的過度波動與過高的風險溢酬 (Risk Premium)。

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