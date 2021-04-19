瑞薩社長報告復工進度 出貨恢復估計需展延10天

日本車用 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 在週一 (19 日) 召開記者會，社長親自上陣對外說明那珂工廠在火災發生後的最新重建進度，原先預估需花費 100 天左右時間才能恢復到火災前出貨水準的計畫，估計會延後 7 到 10 天時間。

瑞薩電子在 19 日以線上形式舉行記者會，社長柴田英利也親自上陣來向外界報告那珂工廠的最新重建進度。

瑞薩原本預估那珂工廠在火災發生後 100 天左右，出貨狀況可以恢復到災前水準，但由於生產機台的調度等緣故，在時間上將發生延誤。不過瑞薩也尋求外部協助，希望藉由委外替代生產的方式來緩解供應短缺的問題。

柴田英利在 19 日當天的記者會表示，替代生產的效果會在 7 月過後顯現，總的來說，有更多產品可以對外出貨。期盼能挽回那珂工廠整體出貨延誤的狀況。

他也在記者會上感謝瑞薩國內外夥伴們伸出援手，使得那珂工廠出現奇蹟似的可以再度重啟生產，露出鬆一口氣的表情。他對外宣稱在火災發生後一個月內重啟生產的目標，也如期在 4 月 17 日的時後達成。

而關於那珂工廠要到何時才能恢復到災前的生產水準，柴田社長表示生產能力在 5 月中能恢復到 100%。至於起火原因方面，則表示還未能找出根本原因。