半導體短缺 速霸陸美國工廠減產15,000輛

《日本經濟新聞》週二 (20 日) 報導，速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 位在美國印第安納州的汽車組裝廠計畫減產 1.5 萬輛汽車，廠內 2 條生產線從 4 月 19 日起到 4 月 30 日都將暫停運作。若加上速霸陸日前宣布日本群馬縣矢島工廠減產 1 萬輛汽車的決定，減產規模累計到 2.5 萬輛水準。

這回的減產決定與瑞薩電子 (6723-JP) 的日本那珂工廠火災無關。速霸陸在上年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的整體汽車產量約 103 萬輛，此次減產也相當於 2% 左右。

速霸陸的美國工廠「Subaru of Indiana Automotive」(SIA) 於停工期間，將要求全部 6800 名員工的一部分暫時休假，也會支付 9 成以上薪資。

SIA 在上年度的生產台數達 36.7 萬輛，占整體產量的近 4 成。該工廠生產出貨到美加地區的 Outback、Impreza 等，預計在 5 月 3 日重啟生產。

速霸陸在日本國內有兩處組裝廠，矢島工廠已經實施減產，當中有一條產線預定在 4 月 21 日重啟生產，而另一條產線則預計在連續假日結束後的 5 月 10 日重啟運作。

日本整體汽車產業受到半導體短缺的波及，速霸陸同業的日產汽車 (7201-JP)、三菱汽車 (7211-JP) 以及 UD 卡車等，都已經被迫實施減產。