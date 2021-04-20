英國上週解封後 上街購物人數激增88%

在英國非必要商店經歷了三個月的防疫封鎖後，如今已經重新恢復營業。據研究機構 Springboard 最新的數據顯示，上週在英國上街購物的人數較前一週猛增了 87.8%。

Springboard 深度分析總監 Diane Wehrle 表示，在截至 4 月 17 日的一週內，英國上街進行購物的人數較先前預測的多出一倍。

數據也顯示，在英國高街 (high street) 上購物人數增長了 93.2%，購物中心中的人數更大幅增長了 126.6%，而零售賣場的購物人數也增長了 35.3%。

Wehrle 表示，這些數據結果，顯示出購物者渴望回到實體店購物的具體證據。不過，他也表示，英國整體零售商店購物人數或人流量，仍然較疫情爆發前的 2019 年同期下跌 25.4%。

英國的英格蘭和威爾士地區非必需品商店於 4 月 12 日重新開放。Springboard 表示，在英格蘭的餐廳和酒館等室內服務也在 5 月 17 日重新後，上街人潮將會進一步增加。

根據 Accenture 針對全球 12000 家製造商和服務提供商進行的調查顯示，有 68% 的英國企業的經濟活動預期將會增加，另有 11% 的企業則預期下降。

英國經濟活動預期增加和減少的企業比例淨差值為 57%，創下 2015 年 6 月以來的新高，高於 10 月份調查時的 34%，也高於美國、日本和歐洲企業。

去年受疫情衝擊下，英國經濟萎縮創下三個多世紀以來最嚴重，但據路透社先針對 70 位經濟學家進行的調查顯示，英國今年經濟將有望成長 5.0%，並在 2022 年成長 5.5%。

由於政府鼓勵民眾待在家中，英國服務業低迷，英國第一季經濟預期將萎縮 2.3%。不過，隨著封鎖措施逐步放寬，第二季經濟預期成長 3.5%，而第三季則將成長 3.0%。