車用晶片短缺 日本UD卡車加入減產行列

《日本經濟新聞》15 日 (週四) 報導，UD 卡車 (UD Trucks) 位在日本埼玉縣的上尾工廠已停止生產作業，原因與半導體零件短缺有關，預定 4 到 5 月約停工 10 天。

UD 卡車的上尾工廠負責生產大型卡車「Quon」，該工廠 2020 年的全年產量約 9200 輛。這回停工的減產數量並不清楚，估計到 6 月能恢復正常生產。

UD 卡車表示，這回停工與北美暴風雪等影響所造成的半導體零件供應大亂有關，但和瑞薩電子 (6723-JP) 的那珂工廠火災沒有關連。該公司也提到，泰國工廠局部運作受到影響。

日本製造大型車輛的五十鈴汽車 (7202-JP)、日野汽車 (7205-JP) 以及三菱扶桑卡車巴士的工廠，目前都維持正常運作。不過有商用車部門的高層透露，愈來愈無法樂觀看待前景，凸顯車用半導體的供需情況受到高度關注。

日本乘用車製造商實施生產調整的廠商也正不斷擴大。例如日產 (7201-JP)、三菱 (7211-JP)、速霸陸 (7270-JP) 等，都因為半導體短缺而減產。

UD 卡車原本隸屬 Volvo 集團旗下，不過已在 2021 年 4 月 1 日賣給日本五十鈴，成為五十鈴的子公司。