電動車鋰電池需求旺 澳洲鋰礦商Orocobre砸40億澳元收購同業

在全球電動車用鋰電池需求激增之際，電池澳洲鋰礦商 Orocobre 周一 (19 日) 宣布，將斥資 14 億澳元收購規模較小的同業銀河資源 (Galaxy Resources)，催生全球第五大鋰礦商。

Orocobre 將以每股 3.53 澳元，總計 40 億澳元價格收購銀河資源，較後者上周五收盤價折價 2.2%。Orocobre 將擁有合併後實體 54.2% 股份，銀河資源持有 45.8% 股份，Orocobre 執行長 Martin Perez de Solay 將擔任合併後實體的領導人，銀行資源執行長 Simon Hay 將任國際業務總裁。

Perez de Solay 受訪時表示，合併後實體的現有資產概況，有望在未來五到七年間助其搶佔鋰市場約 10% 市占率。

目前上述交易已獲雙方董事會支持，預計今年 8 月中旬完成。

合併消息激勵兩家公司於周一澳洲股市早盤登上 3 年多高點，合併後集團市值將僅次於贛鋒鋰業、雅寶公司 (Albemarle Corp)、SQM 以及天齊鋰業。

Canaccord Genuity 礦業研究主管 Reg Spencer 表示，新合併實體將成為全球鋰化學產品的重要參與者，合併後實體每年碳酸鋰當量 (LCE) 有望超過 13 萬噸，遠高於目前的約 4 萬噸。

他預計，若持續實現增長，該集團可望在 2025 年成長為全球第三大鋰礦供應商。