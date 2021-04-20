SONY強化CMOS生產 長崎新廠房Fab5展開營運

索尼集團 (Sony Group)(6758-JP) 週二 (20 日) 宣布，日本長崎工廠的全新廠房「Fab 5」，用於 CMOS 影像感測器的生產線已經展開運作。

索尼集團旗下、從事半導體業務的「索尼半導體解決方案株式會社」(Sony Semiconductor Solutions) 在 4 月 20 日宣布，該公司負責半導體生產的日本「長崎科技中心」(Nagasaki Technology Center) 的新建廠房，用於 CMOS 製造的生產線已經開始運作。

長崎科技中心對於索尼的影像及感測解決方案 (Image & Sensing Solutions) 業務而言，是主力商品智慧型手機用途 CMOS 的生產據點。

新增建的廠房被命名為「Fab 5」，該公司表示今後也將因應市場動向，在 CMOS 影像感測器的生產體制展開更進一步的強化。

關於 Fab 5 這座全新廠房，樓地板面積約 4.8 萬平方公尺，無塵室面積約 1 萬平方公尺 (分成兩個樓層，大小各 5 千平方公尺)。

長崎科技中心成立於 1987 年 12 月，地點座落在日本九州長崎縣諫早市津久葉町 1883-43，廠區面積約 26.9 萬平方公尺。