【野村投信】IMF大放送，專屬新興債的 QE 來了！

6500 億美元鉅額挹注，另類 QE 出檯

新冠疫情肆虐全球，新興市場國家在財政困難下，疫苗採購進程緩慢，確診人數居高不下，為了防止貧富國家之間出現永久性發展分歧，世界的國際貨幣基金 (IMF) 將提高「特別提款權(SDR)」至 6,500 億美元予會員國，可用於疫苗購買、和因應經濟危機，且列為外匯儲備、不計入國家負債，加上 SDR 的指定用途，SDR 可稱為是? 新興債專屬 QE」，無疑為今年以來表現落後的新興債注入一劑強心針，有助開啟一波多頭氣勢。

特別提款權 (SDR) 小辭典

SDR 全名為 Special Drawing Right，係對 IMF 會員國可自由取用貨幣的特別提領權，由 IMF 根據各國貢獻比例分配，會員國可用 SDR 配額換取等值貨幣，對會員國來說 SDR 是額外資金來源，可視為外匯儲備。對於被援助的國家來說，隨時可借用，不占負債額度，不需另外繳利息，也不強制償還，是 IMF 特有的超佛心紓困工具。

共生共贏的最佳典範，新興主權債直接受惠

NN (L) 系列基金台灣總代理野村投信分析，相較於富裕國家，SDR 對於低所得、資金成本高的國家帶來的邊際效用最高，尤其是非洲中東等邊境國家受惠最大，預估本次新增的 SDR 額度就可為衣索比亞、肯亞、迦納等國增加 10% 以上的外匯儲備與流動準備。

國人或許對 SDR 較為陌生，但野村投信指出，關注幾個特點就可以看出這項措施為什麼可以稱作是專屬新興債的 QE 了。第一、本身特性：它不是現金，也非實質貨幣，而是一種國際準備資產，因此不會流入股市或其他投資市場，而是新興主權債直接受益；第二、指定對象：只提供給 IMF 成員和為數不多的國際機構，可想而知，歐美等富大哥不會動用，完全僅提供新興國家窮小弟的財務困難解套使用；第三、這項措施正是共生共贏的最佳典範：歐美復甦腳步確立，新興市場國家景氣是否能跟上腳步，將是支撐後續成長的關鍵，你好我好大家好，全球經濟才能同蒙其利。

「利差縮窄」+「邊境優勢」雙引擎策動，新興美元債漲勢重啟

野村投信根據 NN (L) 新興市場債券投資團隊報告表示，新興債市在 4 月份已經走出公債殖利率彈升的負面陰影，新興美元主權債指數已轉穩反彈，而邊境市場債展現更強勁上揚態勢，加上 IMF 這次 SDR 對新興國家的鉅額補助，新興債可望一反第一季頹勢，在基本面與資金面的支援下，展開一波漲勢，投資人若此時進場布局新興美元主權債，或是邊境美元主權債，都是很好的時機。

* 以上僅作說明，非為個股推薦。 上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公 開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至 公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基 金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人 申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說 明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生 之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交 易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融 消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資 人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信 用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透 明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做 基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授 權不得複製、修改或散發引用。野村投信為 NN (L) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及荷寶系列基金在台灣之總代理。