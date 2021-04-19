基金規模創新高 債券ETF 3月增加大於台股ETF

全球資金重回風險性資產，帶動國內投信基金 3 月規模單月增加 1187 億元，達 4 兆 6515 億元，創單月新高。由於台股頻創新高，帶動投資人居高思危發酵，債券 ETF 的規模在 3 月增加大於台股 ETF。

據投信投顧公會資料統計，截至今年 3 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 6515 億元，改寫單月新高紀錄，而且較 2 月增加 1187 億元，增幅 2.62%；若與去年底相較，第 1 季基金規模增加 1283 億元，成長率 2.84%。

按類型區分，3 月增長最多的是跨國債券 ETF 基金、國內股票 ETF 基金與跨國股票型基金，各增加 442 億、268 億與 154 億元；另外，跨國多重資產型基金、跨國股票 ETF 基金，也都有百億元以上的增長。至於減少最多的是國內貨幣市場型基金，減少 244 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，先前美債殖利率彈升、歐洲爆發第三波疫情，引發市場恐慌，資金大舉出脫股市，尤其是本益比偏高的科技股。不過，隨著各國繳出亮眼的經濟數據，投資人也迅速回歸理性，資金重回風險性資產。

展望後市，美國聯準會主席鮑威爾已明確表示，只有兩個條件同時滿足，才會考慮升息，一是通膨率持續達到 2% 以上；二是就業市場回復疫情前水準。而目前看來，不太可能在明年底以前發生，暗示零利率將再維持 2 年。

葉菀婷認為，投資人不必過度擔心美債殖利率彈升的問題，反倒應該關注利率水準長期偏低的事實，及今年全球景氣復甦訊號明確，將形成一推一拉的力量，促使資金流向投資效率較好的股票、債券資產；因此，建議投資人以定期定額，搭配逢低單筆加碼方式，進場布局。