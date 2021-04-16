【富蘭克林】投資氣氛樂觀，拉高傳產比重

台股由半導體龍頭台積電領軍，一路向上攻破一萬七千點，週五收盤漲 82.08 點或 + 0.48%，收 17,158.81 點 (證交所，截 4/16 收盤)，成交量 4,244.96 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，受到財報陸續公布影響，台股多空消息紛呈，留意電子高檔風險，近期將以個股表現為主，看好科技上游與傳產類股，傳產中又有輪動效應，建議選股不選市，宜逢低分批布局。

受惠國際盤面走強影響，美股指數持續創新高下，台股大盤也氣勢如虹，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，由大型權值股領軍向上，攻破一萬七千點歷史新高，後續仍樂觀看好資金行情，預料電子類股漲多風險較高，將以各類股表現為主，建議不妨慎選低本益比或落後補漲的標的。

經過 4 月 15 日台積電法說沒公布太多驚喜，會前幾檔大型電子股就出現高檔震盪，明顯帶動其他電子股落後補漲，而半導體與 IC 設計類股仍有前景，預期將持續炒熱投資氣氛，但周書玄建議，部分漲多的電子個股，應留意高檔震盪，應拉高傳產操作比重，以分散重押電子產業之風險。

操作上，富蘭克林華美投信持續看好有包括: 半導體 (IC 設計、晶圓代工、記憶體)、面板、航運、車用零組件、運動休閒 (自行車、運動鞋)、原物料、紡織與塑化等類股。隨著全球自動化趨勢投資，仍看好電動汽車產業的整合供應鏈，將積極挑選具表現機會的零組件與設備供應廠商，尋找投資利基與產業適合切入的布局點，建議擇優介入。

展望第二季，富蘭克林華美投信認為，台股仍具表現空間，但由於近期財報公布消息面影響，部分大股東倒貨，漲多的標的應留意風險，投資人應分批進場，建議挑選低本益比或是具業績支撐表現的族群，或者可利用台股基金以定期 (不) 定額方式扣款，中長期投資。

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