電子股回神指數站穩萬七 漲價題材接棒多頭

台積電法說激勵電子股回神，在傳產與金融助攻下，指數站穩 17000 點新關卡，法人看好台股在漲價題材加持下，可動帶動大盤指數有表現空間。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，指數受電子股漲多回檔整理，以及高價 IC 設計股因國際黑名單而跌停，一度衝擊市場投資信心，但隨著 IC 設計反彈，以及上游晶圓大廠仍有供不應求的狀況，在價格調漲下，配合終端包括手機、筆電等需求面暢旺，將有助於企業營收與獲利表現。

葉獻文認為，第 2 季漲價循環類股料成為投資主軸，特別是原物料報價上揚的產業，至於半導體則仍維持產能滿載狀況，大盤多頭趨勢預期將持續不變。

安聯投信表示，台股攻上萬七後，考量上漲、爆量，理論上會進入震盪行情。但只要基本面沒有明顯的回落，仍可趁震盪時加碼，惟要留意短期乖離較大的標的。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前盤勢仍由大型權值股領軍，攻破「萬七」歷史高點，預期電子類股漲多風險較高，部分漲多個股，須留意高檔震盪，建議可拉高傳產操作比重，分散重押電子產業風險。

在投資標的部分，富蘭克林華美投信看好，包括半導體 (IC 設計、晶圓代工、記憶體)、面板、航運、車用零組件、運動休閒 (自行車、運動鞋)、原物料、紡織與塑化等類股。

另外，隨著全球自動化趨勢投資，仍看好電動汽車產業的整合供應鏈，將積極挑選具表現機會的零組件與設備供應廠商，尋找投資利基與產業適合切入的布局點，建議擇優介入。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，電子股方面，短線上表現較強的仍多集中在漲價類股；非電部分則是著重在漲價產業，譬如航運、紙業與鋼鐵，後續指數在類股輪動格局下，可能維持區間震盪。