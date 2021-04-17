〈台積股東報告書〉今年各平台成長 物聯網裝置出貨估大增3成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 年報出爐，台積電預估今年整體半導體產業 (不含記憶體) 將成長 12%，而台積電今年各平台應用都將同步成長，其中，物聯網裝置出貨量可望大增 3 成，為所有平台之最，其次則是車用電子、可望反彈 11-13%。

台積電指出，去年受到市場對 5G 智慧型手機及高效能運算產品需求增加，驅動半導體需求成長，在 COVID-19 大流行期間，隨著居家防疫和在家工作情形增加，進一步推動需求成長。同時，為因應市場需求及供應鏈的高度不確定性，電子產品供應鏈的庫存水位更高。

台積電預測，今年整體電子產品需求將進一步增加，整體半導體產業 (不含記憶體) 將成長 11-13%。長期因電子產品採用半導體含量比例提升，IC 設計廠持續擴大市佔率，IDM 廠委外製造比例增加，及系統公司增加採用自有特殊應用元件等因素，2020-2025 年半導體製造服務領域成長可望較整體半導體產業 (不含記憶體) 的 4-6% 年複合成長率更強勁。

隨著 5G 商用化持續加速，新的 5G 手機將縮短整體換機週期，台積電預期智慧型手機市場今年將成長 7-9%，長期來看，由於智慧型手機加速演進至 5G，加上擁有更高性能、更長電池使用時間、生理感應器及更多人工智慧應用，將持續推動智慧型手機銷售。

台積電去年高效能運算平台單位出貨量成長 11%，繼去年強勁成長後，台積電預估今年高效能運算平台單位出貨量將成長 7-9%，預計有多項因素推動高效能運算平台需求，包括 5G 基地台持續部署、數據中心人工智慧伺服器需求成長，及新一代遊戲機銷量上升等。

物聯網平台去年受疫情帶動，物聯網裝置單位出貨量成長 17%，台積電預估今年隨著藍牙耳機、智慧手錶與智慧音箱等產品持續成長，物聯網裝置單位出貨量將成長約 30%。

車用電子去年受疫情影響，台積電預估今年受惠全球經濟復甦，特別是汽車市場，汽車單位銷售量將呈現反彈 11-13%。

消費性電子產品去年單位銷售量衰退 7%，台積電預期今年整體消費性電子產品出貨量將微幅反彈，其中，4K 及智慧電視出貨將持續正成長。