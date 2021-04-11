資金助攻台股戰萬七 留意財報雜音潛藏賣壓

台股在權值股領軍下，指數一度站上「萬七」新高，但最後不敵賣壓拉回收黑，法人表示，時序邁入財報揭露高峰期，在市場雜音仍多情況下，指數攻高空間相對有限。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由近期盤面主流來看，主流類股輪動趨勢明顯，其中電子股有上游朝中游的網通、工業電腦 (IPC)、IC 族群也是個股表現為主，能獲得關鍵零組件與晶片者，則營收成長可望持續向上挑戰。

周書玄指出，受資金外溢效果影響，讓傳產類股也沾光受惠，包括戶外休閒活動之戶外機能服飾、戶外鞋、加工絲、化學纖維等類族群，也是資金抬價目前輪動快速的標的。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受通膨預期心理發酵與漲價議題效應，帶動原油、鋼鐵、運價及各項電子零組件報價都持續上揚，預期這波漲價趨勢可望延續至下半年。

在布局策略上，蕭惠中點名看好三大題材，包括漲價題材，由於漲價趨勢並未變、且延續時間較預期更長，相關投資布局仍可延續；其次則是科技股的面板及被動元件，面板具備漲價及評價不貴優勢，被動元件可望受惠電動車需求。

另外，在傳產類股部分，則可留意航運、鋼鐵等景氣循環股，以航運來說，隨著時序進入旺季，也帶動報價趨勢向上；至於鋼鐵股受惠中國減排限產而報價上揚，同時看好工具機、電動自行車等成長趨勢。

保德信高成長基金經理人葉獻文說，近期資金聚焦股性較為活潑，且獲利數據亮眼的中小型股，帶動股價熱絡表現，預期該趨勢仍會延續，並配合類股輪轉，帶動多頭走勢健康輪動，呈現淡季不淡。

葉獻文認為，隨著 5G 的普及，以及許多產業對半導體需求的有增無減，2021 年台灣晶圓代工產業市場市佔即將創下歷史最高點 64%，高產業門檻加上台灣在全球供應鏈中擁有無可取代的技術，有利於維持廠商議價能力，加速企業獲利機會，替台股多頭注入高速成長動能。