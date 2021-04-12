三菱汽車宣布4月減產7500輛 因車用晶片短缺

《日本經濟新聞》週一 (12 日) 報導，三菱汽車 (7211-JP) 因受到車用半導體供應短缺的影響，4 月在日本及泰國共三個據點的汽車生產將減少 7500 輛。主力工廠的「岡崎製作所」(日本愛知縣) 等，將透過工作日的彈性更動來調整生產台數。該公司表示這回實施的減產，與車用 MCU 大廠瑞薩電子 (6723-JP) 的工廠火災無關。

這回三菱汽車的減產決定，應該會影響到岡崎製作所的 Outlander 生產，以及水島製作所 (日本岡山縣) 的輕型汽車 (K-Car) 等生產。各座工廠於 4 月實施停工的工作日，也會彈性調整到 5 月之後，該公司表示各個工廠的工作日數不會出現太大減少。

三菱汽車在 2019 年度的全球產量報 133.7 萬輛。7500 輛汽車的減產、相當於單月產量的 7%。而在 2021 年 3 月的時候，三菱汽車也曾經宣布日本國內兩座工廠要減產 4000 輛汽車。

該公司表示減產部分會在 5 月之後藉由生產台數的增加來補回，也提到就目前來看、對於 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的業績不會造成影響。

車用晶片的短缺，使得日本汽車業普遍受到波及。例如速霸陸 (7270-JP) 群馬製作所 (日本群馬縣) 的矢島工廠，就因為停工緣故減產約 1 萬輛汽車。日產 (7201-JP) 及鈴木 (7269-JP) 也在 4 月進行日本國內生產的調整。