【Wen姐筆記】攻萬7融資當主力？仍得提防空城計後割韭菜

美國版「韭菜起義」可望在台股上演? 加權指數昨日挑戰 17000 關前止步，以 16859.7 點作收，成交值仍高達 4282 億元。雖然多方仍力守 16853 點之上，未放棄再挑戰 17000 點城池的企圖，不過以籌碼面來看，外資連 2 日轉為賣超，融資則是連 12 個交易日增加，上市融資餘額達 2429 億元新高。而電子權值股也在關前軟腳，反而是傳產族群搶當先鋒。17000 關前攻防，仍得提防個股被割韭菜! 16853 還是多方角力重點。關鍵點位仍為 16818、16888 與 16944 點。

16800 至 16900 點區間角力，可視為 17000 點關前攻防! 16800 點護城河 16777 點，與北方哨站 16818 點，攸關多方是否還有 17000 點挑戰權。而 16853 點大盤連 2 日驚險守住，也意味多方不放棄再次射門 17000 點。最好連 16900 點城池也能收復，將 16900 點作為補給站，兩端哨站為 16888 與 16919 點。如能闖過 16944 點，才有機會進入射門區，再闖 17000 點，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，站穩才算正式攻佔 17000 點山頭! 如衝關後繼續玩雙軋，仍有機會挑戰 17053 與 17100 點，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點。

16777 點如未能守穩， 本波攻勢將正式告一段落，就得提防回檔幅度擴大。需提防回測下方 16748 與 16700 點，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，棄守則短線空方氣焰升溫，恐再回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，提防再度進入月線保衛戰攻防區!

台股是否能攻克 17000 點，關鍵仍在電子大軍! 台積電何時能收過 613 元，多方才有機會撿到槍，增強攻擊火力! 如果僅靠傳產與金融，仍得提防攻堅過程中，有大咖玩拉東出西， 個股震盪幅度擴大! 尤其是短線融資增加幅度較大個股，更得提防被「割韭菜」!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)